İşte Beldelerde adayların aldıkları oylar....

Yerel seçimlerde tüm bölgelerdeki sandıklar açıldı, Yüksek Seçim Kurulu gayrı resmi belediye başkanlık seçimi sonuçlarını açıkladı:
LEFKOŞA
Sandıkların tümü açıldı:
Mehmet Harmancı %49.44
Sıla Usar İncirli: %26.41
Sadık Gardiyanoğlu: %22.50
GİRNE
Sandıkların tümü açıldı:
Murat Şenkul % 34.30
Nidai Güngördü % 32.34
Zeki Çeler % 31.66
MAĞUSA
Sandıkların tümü açıldı:
Süleyman Uluçay % 49.55
Erdal Özcenk %38.98
Salih Oktay %8.43
GÜZELYURT
Sandıkların tümü açıldı:
Mahmut Özçınar %44.29
Osman Bican % 35.54
Reşat Kansoy % 20.17
LEFKE
Sandıkların tümü açıldı:
Aziz Kaya %50.37
Adil Özgey %46.70
İSKELE
Sandıkların tümü açıldı:
Hasan Sadıkoğlu %65.42
Mehmet Şenol yüzde %34.58
ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Hamit Bakırcı: %46.05
Suphi Coşkun: %24.67
Kufi Tulga: %11.96
Bekir Bolatcan: %11.70
Metin Osmanlılar: %5.61
MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Fatma Çimen Tuğlu: %45.14
Cemil Sarıçizmeli: %41.21
Mehmet Çelebi: %13.65
BEYARMUDU BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Bülent Bebek: %42.85
İlker Edip: %41.78
Sadık Tüver: %14.86
Güray Kafa: % 0,52
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Katip Demir: %42.32
Mustafa Zurnacılar: %39.27
Şifa Çolakoğlu: %18.41
TATLISU BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ahmet Hayri Orçan: %53
Orhan Bebek: %36.66
Mehmet Ali Özdemir: %10.34
GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Halil Kasım: %57.32
Hasan Öztaş: %42.68
DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ali Karavezirler: %56.16
Ebru Törehan: %42.26
Kamil Erdoğan Meren: %1.59
MESARYA BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ahmet Latif: %41.65
Kürşat Özer: %36.72
Hasan Adahan: %20.23
Eylem Dolmacı Nalcıoğlu: %1.40
GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Hüseyin Amcaoğlu: %62.23
Ahmet Yalçın Benli: %37.77
DİKMEN BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Yüksel Çelebi: 53.50
Niyazi Öztürk: 45.41
Süleyman Kemik: 1.09
ÇATALKÖY - ESENTEPE BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Ceyhun Kırok: %36.16
Mehmet Hulusioğlu: %34.77
Cemal Erdoğan: %16.62
Ahmet Karal: %6.46
Hüseyin Höyük: %4.55
Ahmet Özgün: %1.43
LAPTA - ALSANCAK - ÇAMLIBEL BELEDİYESİ
Sandıkların tümü açıldı:
Fırat Ataser: %46.91
Fuat Namsoy: %29.13
Emre Efendi: %15.39
Mehmet Yulaf: %4.51
Salahi Uçkan: %4.06
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