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İşte Beldelerde adayların aldıkları oylar....

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İşte Beldelerde adayların aldıkları oylar....
İşte Beldelerde adayların aldıkları oylar....

Yerel seçimlerde tüm bölgelerdeki sandıklar açıldı, Yüksek Seçim Kurulu gayrı resmi belediye başkanlık seçimi sonuçlarını açıkladı: 

LEFKOŞA

Sandıkların tümü açıldı:

Mehmet Harmancı %49.44

Sıla Usar İncirli: %26.41

Sadık Gardiyanoğlu: %22.50

 

GİRNE

Sandıkların tümü açıldı:

Murat Şenkul % 34.30

Nidai Güngördü % 32.34

Zeki Çeler % 31.66

 

MAĞUSA

Sandıkların tümü açıldı:

Süleyman Uluçay % 49.55

Erdal Özcenk %38.98

Salih Oktay %8.43

 

GÜZELYURT

Sandıkların tümü açıldı:

Mahmut Özçınar %44.29

Osman Bican % 35.54

Reşat Kansoy % 20.17

 

LEFKE

Sandıkların tümü açıldı:

Aziz Kaya %50.37

Adil Özgey %46.70

 

İSKELE

Sandıkların tümü açıldı:

Hasan Sadıkoğlu %65.42

Mehmet Şenol yüzde %34.58

 

ERENKÖY - KARPAZ BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Hamit Bakırcı: %46.05

Suphi Coşkun: %24.67

Kufi Tulga: %11.96

Bekir Bolatcan: %11.70

Metin Osmanlılar: %5.61

 

MEHMETÇİK - BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Fatma Çimen Tuğlu: %45.14

Cemil Sarıçizmeli: %41.21

Mehmet Çelebi: %13.65

 

BEYARMUDU BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Bülent Bebek: %42.85

İlker Edip: %41.78

Sadık Tüver: %14.86

Güray Kafa: % 0,52

 

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Katip Demir: %42.32

Mustafa Zurnacılar: %39.27

Şifa Çolakoğlu: %18.41

 

TATLISU BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ahmet Hayri Orçan: %53

Orhan Bebek: %36.66

Mehmet Ali Özdemir: %10.34

 

GEÇİTKALE - SERDARLI BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı: 

Halil Kasım: %57.32

Hasan Öztaş: %42.68

 

DEĞİRMENLİK - AKINCILAR BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ali Karavezirler: %56.16

Ebru Törehan: %42.26

Kamil Erdoğan Meren: %1.59

 

MESARYA BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ahmet Latif: %41.65

Kürşat Özer: %36.72

Hasan Adahan: %20.23

Eylem Dolmacı Nalcıoğlu: %1.40

 

GÖNYELİ - ALAYKÖY BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Hüseyin Amcaoğlu: %62.23

Ahmet Yalçın Benli: %37.77

 

DİKMEN BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Yüksel Çelebi: 53.50

Niyazi Öztürk: 45.41

Süleyman Kemik: 1.09

 

ÇATALKÖY - ESENTEPE BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Ceyhun Kırok: %36.16

Mehmet Hulusioğlu: %34.77

Cemal Erdoğan: %16.62

Ahmet Karal: %6.46

Hüseyin Höyük: %4.55

Ahmet Özgün: %1.43

 

LAPTA - ALSANCAK - ÇAMLIBEL BELEDİYESİ

Sandıkların tümü açıldı:

Fırat Ataser: %46.91

Fuat Namsoy: %29.13

Emre Efendi: %15.39

Mehmet Yulaf: %4.51

Salahi Uçkan: %4.06

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