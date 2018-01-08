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İşte CTP’de Muhtemelen Kazanan Vekiller

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İşte CTP’de Muhtemelen Kazanan Vekiller
CTP'de de fotoğraf netleşmeye başladı.

İşte resmi olmayan sonuçlara göre CTP milletvekilleri 

 

Lefkoşa

Tufan Erhürman

Özdil Nami

 Sıla Usar İncirli

Mağusa

Erkut Şahali

Teberrüken Ulıçay

Asım Akansoy

 Girne

 Fazilet Özdenefe

Salih İzbul

 

Kaynak: http://haberkibris.com/

 

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