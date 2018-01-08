İşte CTP’de Muhtemelen Kazanan Vekiller

İşte resmi olmayan sonuçlara göre CTP milletvekilleri
Lefkoşa
Tufan Erhürman
Özdil Nami
Sıla Usar İncirli
Mağusa
Erkut Şahali
Teberrüken Ulıçay
Asım Akansoy
Girne
Fazilet Özdenefe
Salih İzbul
Kaynak: http://haberkibris.com/
İşte resmi olmayan sonuçlara göre CTP milletvekilleri
Lefkoşa
Tufan Erhürman
Özdil Nami
Sıla Usar İncirli
Mağusa
Erkut Şahali
Teberrüken Ulıçay
Asım Akansoy
Girne
Fazilet Özdenefe
Salih İzbul
Kaynak: http://haberkibris.com/
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