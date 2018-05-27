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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları

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İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları
İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları

Başkan adayı Suphi coşkun

İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları

1. Sinem Dağ
2. Mehmet Büyükdoğan 
3. Pınar Sünmez
4. Deniz Ocak
5. Serpil Yeşer
6. Mehmet Aydemir
7. Fatma Erkol
8. Yunus Zengin

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