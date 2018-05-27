Başkan adayı Suphi coşkun
İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları
1. Sinem Dağ
2. Mehmet Büyükdoğan
3. Pınar Sünmez
4. Deniz Ocak
5. Serpil Yeşer
6. Mehmet Aydemir
7. Fatma Erkol
8. Yunus Zengin
Başkan adayı Suphi coşkun
İşte CTP'nin Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi adayları
1. Sinem Dağ
2. Mehmet Büyükdoğan
3. Pınar Sünmez
4. Deniz Ocak
5. Serpil Yeşer
6. Mehmet Aydemir
7. Fatma Erkol
8. Yunus Zengin
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