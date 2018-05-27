Başkan adayı Aziz Kaya
İşte CTP'nin Lefke Belediye Meclis üyesi adayları
1- Müge Öreç
2- Meftüne Hocalı
3- Nuran Gazi
4- Erdoğan Akkılınç
5- İbrahim Oyman
6- Fırat Başavcı
7- Ergül Numan
8-Salih Karagözlü
9- Uğur Solyalı
10- Arif Kizilgök
Başkan adayı Aziz Kaya
İşte CTP'nin Lefke Belediye Meclis üyesi adayları
1- Müge Öreç
2- Meftüne Hocalı
3- Nuran Gazi
4- Erdoğan Akkılınç
5- İbrahim Oyman
6- Fırat Başavcı
7- Ergül Numan
8-Salih Karagözlü
9- Uğur Solyalı
10- Arif Kizilgök
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