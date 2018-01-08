İşte DP’de Muhtemelen Kazanan Vekiller

İşte resmi olmayan sonuçlara göre DP milletvekili adayları:
Lefkoşa
Serdar Denktaş
Girne
Koral Çağman
Mağusa
Fikri Ataoğlu
Afet Özcafer
Mağusa'da net değil iki aday arasında yarış olduğu iddia ediliyor
Kaynak: http://haberkibris.com/
İşte resmi olmayan sonuçlara göre DP milletvekili adayları:
Lefkoşa
Serdar Denktaş
Girne
Koral Çağman
Mağusa
Fikri Ataoğlu
Afet Özcafer
Mağusa'da net değil iki aday arasında yarış olduğu iddia ediliyor
Kaynak: http://haberkibris.com/
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