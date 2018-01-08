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İşte DP’de Muhtemelen Kazanan Vekiller

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İşte DP’de Muhtemelen Kazanan Vekiller
DP'de de kazananlar netleşmeye başladı

İşte resmi olmayan sonuçlara göre DP milletvekili adayları:

Lefkoşa

Serdar Denktaş

Girne

Koral Çağman

 

Mağusa

Fikri Ataoğlu

Afet Özcafer

Mağusa'da net değil iki aday arasında yarış olduğu iddia ediliyor

Kaynak: http://haberkibris.com/

 

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