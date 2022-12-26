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İşte Kazanan Muhtarların Tam Listesi

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İşte Kazanan Muhtarların Tam Listesi
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Lefkoşa bölgesinde kazanan muhtarlar

D.MENLİK - AKINCILAR - AKINCILAR MUSTAFA EĞMEZ 
D.MENLİK - AKINCILAR - BAHÇELİEVLER MAH. GÜLÇİN ERSOY 
D.MENLİK - AKINCILAR - BALIKESİR MÜRÜDE ERZEN 
D.MENLİK - AKINCILAR - BAŞPINAR MAH. DEĞ. AHMET İSPİROĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - BEYKÖY MAH. AHMET ONBAŞI 
D.MENLİK - AKINCILAR - CAMİALTI MAH. MUSA SUİÇMEZ 
D.MENLİK - AKINCILAR - CİHANGİR ULAŞ SOLAKAY 
D.MENLİK - AKINCILAR - ÇUKUROVA YUSUF SOFU 
D.MENLİK - AKINCILAR - DEMİRHAN CEMİL ŞENSOY 
D.MENLİK - AKINCILAR - DİLEKKAYA AHMET ÇELİKER MENTEŞOĞULLARI 
D.MENLİK - AKINCILAR - DÜZOVA YILMAZ YILMAZOĞULLARI 
D.MENLİK - AKINCILAR - ERDEMLİ AHMET YANIKER 
D.MENLİK - AKINCILAR - GAZİKÖY MUHİDDİN MİRALAY 
D.MENLİK - AKINCILAR - KALAVAÇ HALİL KARASOY 
D.MENLİK - AKINCILAR - KIRIKKALE CEMAL GÜRSEL OSMANOĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - MEHMETCİK MAH. DEĞ. AHMET HALİTOĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - MERİÇ SONER GÖYMEN 
D.MENLİK - AKINCILAR - MİNARELİKÖY ARİF OKCU 
D.MENLİK - AKINCILAR - SARAY MAH. DANİŞ AŞICI 
D.MENLİK - AKINCILAR - TEPEBAŞI MAH. DEĞ. YILMAZ KOLOĞLU 
D.MENLİK - AKINCILAR - YENİCEKÖY MEHMET İYİCİ 
D.MENLİK - AKINCILAR - YİĞİTLER ALİ EMİR 

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GÖNYELİ-ALAYKÖY - ALAYKÖY FEHMİ SOYKAN 
GÖNYELİ-ALAYKÖY - GÖNYELİ MAH. ÖMER MENDERES 
GÖNYELİ-ALAYKÖY - YENİKENT MAH. MELEK ARABACIOĞLU 

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LEFKOŞA - ABDİ ÇAVUŞ MAH. OSMAN YAKUP MULLAHALİL 
LEFKOŞA - ARABAHMET MAH. ALİ SARI 
LEFKOŞA - AYDEMET MAH. EMİNE DAVUTOĞLU SHEEKHO 
LEFKOŞA - AYYILDIZ MAH. TAKSİM ÇÖREKCİOĞLU 
LEFKOŞA - ÇAĞLAYAN MAH. NUTKU KARSU 
LEFKOŞA - GÖÇMENKÖY MAH. AYŞE BAŞARANEL 
LEFKOŞA - HASPOLAT TALİP ÖZDEMİR 
LEFKOŞA - HAYDARPAŞA MAH. MESUT KAZIK 
LEFKOŞA - KARAMANZADE MAH. HÜSAMETTİN ÇOLLO 

LEFKOŞA - KIZILAY MAH. NESRİN GÜVENER 
LEFKOŞA - KUMSAL MAH. SEZGİN GÜÇLÜ 
LEFKOŞA - ORTAKÖY MAH. FAYIK TAŞEL 
LEFKOŞA - SELİMİYE MAH. MUSTAFA MESUTOĞLU 
LEFKOŞA - YENİCAMİ MAH. AYŞEN HAMİTOĞLU 
LEFKOŞA - YENİŞEHİR MAH. MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU

Mağusa bölgesinde kazanan muhtarlar

Çayönü: Ferdi Amasyalı
Güvercinlik: Hüseyin Ünal
İncirli: Muhammet Mustafa Yeşilleme
Türkmenköy: Ayşe Korol
Gazimağusa Anadolu Mahallesi: Ali Buruk
Gazimağusa Canbulat Mahallesi: Metin Delideniz
Gazimağusa Çanakkale Mahallesi: Abbas Mendeli
Gazimağusa Dumlupınar Mahallesi: İmer Çavuşoğlu
Gazimağusa Harika Mahallesi: Cemalettin Balkanlı
Gazimağusa Karakol Mahallesi: Tamer Tunç
Gazimağusa Lala Mustafapaşa Mahallesi: Tuncay Yahyaoğlu
Mutluyaka: Buran Dirensoy
Gazimağusa Namık Kemal Mahallesi: Hüseyin Aktunç
Gazimağusa Pertev Paşa Mahallesi: Eyup Karadaş
Gazimağusa Piyale Paşa Mahallesi: Rifat Sevindik
Gazimağusa Sakarya Mahallesi: Mustafa Sarp
Gazimağusa Suriçi Mahallesi: Nevin Fenercioğlu
Gazimağusa Tuzla Mahallesi: İbrahim Umay
Gazimağusa Zafer Mahallesi: Ali Yeşil
Çınarlı: Serkan Poyrazlı
Görneç: Mehmet Şah
Kurudere: Bülent Şengül
Nergisli: Okan Helvacı
Pınarlı: Güner Kırgız
Serdarlı: Ahmet Serdar
Sütlüce: Hüseyin Kaptan
Ulukışla: Erdal Özata
Yamaçköy: Ahmet Toprak
Akdoğan: İsmail Kozanoğlu
Aslanköy Adil Onalt
Dörtyol: Salih Erel
İnönü: Mehmet Depreli
Korkuteli: Fettah Karakuzu
Paşaköy: Ali Göktürk
Turunçlu: Hüseyin Samancıoğlu
Vadili: Tüner Öksüzoğlu
Tatlısu Aktunç Mahallesi: Şengül Pala
Tatlısu Küçükerenköy Mahallesi: Ümüt Karlankuş
Tatlısu Yalı Mahallesi: Leyla Güvenlier
Alaniçi: Cemal Yıldız
Mormenekşe: Saim Aytürk
Yeniboğaiçi Şehitler Mahallesi: Olsan Karabardak
Yeniboğaziçi: Naif Onbaşı Yavuz
Yıldırım: Osman Birşen

Girne'de kazanan muhtarlar

ÇATALKÖY-ESENTEPE - ARAPKÖY TUNCAY BALKAYA 
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ÇATALKÖY HÜSEYİN AKIŞ 
ÇATALKÖY-ESENTEPE - ESENTEPE GÜNAY TAKATUKA 
ÇATALKÖY-ESENTEPE - KARAAĞAÇ YILMAZ UZMANER 

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DİKMEN - AŞAĞI DİKMEN MAH. EYYUP KOÇÇAT 
DİKMEN - AŞAĞI TAŞKENT MEHMET ARİF YAVUZ 
DİKMEN - GÖÇERİ MUSTAFA GÖÇERİLİ 
DİKMEN - GÜNGÖR AYHAN DEMİRTAŞ 13

DİKMEN - KÖMÜRCÜ BURAK ELİGÖN 
DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAH. HÜSEYİN BARBET 
DİKMEN - YUKARI TAŞKENT DURMUŞ AŞANDIR 

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GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAH. ERKAN DEDE 
GİRNE - BEYLERBEYİ NİYAZİ ENGİN 
GİRNE - DEĞİRMENTAŞI MAH. SALİH ODAY 
GİRNE - DOĞANKÖY MAH. NİYAZİ BEDEL 
GİRNE - ESKİ TÜRK MAH. TUĞÇE ÖREN 
GİRNE - KARAOĞLANOĞLU MAH. HÜDAVERDİ TUTKU 
GİRNE - OZANKÖY RAMADAN UZUN 
GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAH ESAT ATIŞ 
GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAH. HATİCE AYDIN 

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LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ADATEPE MAH. ÜMİT KARDEŞLER 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ALEMDAĞ ÖMER TABUR 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - BAŞPINAR MAH. COŞKUN YILMAZ 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAĞLAYAN MAH. ALS. NUREDDİN SALCI 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ÇAMLIBEL OSMAN MISIRLISOY 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - GEÇİTKÖY BAYRAM AVCI 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - ILGAZ ATİLA KAYA 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KARŞIYAKA AHMET PELİT 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KAYALAR NİZAMETDİN ÇAĞLAYAN 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOCATEPE MAH. MEHMET ALİ ELLİDÖRT 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - KOZAN SERKAN ALKANAT 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - SADRAZAMKÖY YAKUP DİLEK 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TEPEBAŞI SERHAT KEYFİALA 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TINAZTEPE MAH. HALİL KARALAR 

LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - TÜRK MAH. İBRAHİM SESSİZ 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YAYLA MAH. AZİZ CİCİBABA 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLOVA MAH. BESİM TARANCI 
LAPTA-ALS.-ÇAMLIBEL - YEŞİLTEPE YALÇIN KAYA 

Güzelyurt bölgesi muhtarları

GÜZELYURT - AŞAĞI BOSTANCI MAH. FIRAT ARKIN 
GÜZELYURT - AYDINKÖY TAMER TAYANÇ 
GÜZELYURT - GAYRETKÖY SERDAR UNAL 
GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAH. AHMET KOLCU 
GÜZELYURT - KALKANLI KEMAL KISAOĞLU 
GÜZELYURT - MEVLEVİ TURGAY YILDIZ 
GÜZELYURT - PİYALE PAŞA MAH. GÜZ OSMAN BİNATLILI 
GÜZELYURT - YAYLA MAH. GÜZELYURT MURAT RÜSTEMOĞLU 
GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI MAH. CEMAL YABANER 
GÜZELYURT - ZÜMRÜTKÖY ERHAN CELALLER 

Lefke bölgesi muhtarları

LEFKE - BADEMLİKÖY SEDAT AŞAN 
LEFKE - CENGİZKÖY MAH. HÜSEYİN TURAÇ 
LEFKE - GAZİVEREN ZEKİYE AKARSULAR 
LEFKE - LEFKE MAH. TURGAY ÖZERSOY 
LEFKE - TAŞPINAR ÖZGÜR KAÇMAZ 
LEFKE - YEDİDALGA MAH. GÜNER SERGİL 
LEFKE - YEŞİLIRMAK İSMET ÖZPOLAT 
LEFKE - YEŞİLYURT MAH. İSMAİL GÜREN 

İskele'de kazanan muhtarlar

ERENKÖY - KARPAZ - AVTEPE REZVAN İNLEN 
ERENKÖY - KARPAZ - BOLTAŞLI TURGAY ARSLAN 
ERENKÖY - KARPAZ - DERİNCE OSMAN KORKMAZ 
ERENKÖY - KARPAZ - ERSİN PAŞA MAH. MUSTAFA ÇOBANOĞLU 
ERENKÖY - KARPAZ - ESENKÖY LEVENT MİHMAT 
ERENKÖY - KARPAZ - GELİNCİK AHMET TALAY 
ERENKÖY - KARPAZ - KALEBURNU HALİL YEŞİLBULUT 
ERENKÖY - KARPAZ - POLAT PAŞA MAH. SÜLEYMAN ÇEBİ 
ERENKÖY - KARPAZ - SİPAHİ SAVAŞ ŞAHİN 
ERENKÖY - KARPAZ - TAŞLICA BARIŞ AKSU 

ERENKÖY - KARPAZ - YENİ ERENKÖY SAFİYE MİMAR SAYAR 
ERENKÖY - KARPAZ - YEŞİLKÖY PEROL MAVİLİ 
ERENKÖY - KARPAZ - ZİYAMET HACIBEY MEHMETOĞLU 

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İSKELE - AĞILLAR ALİ AKKOYUN 
İSKELE - ALTINOVA MUSTAFA DAĞBAŞI 
İSKELE - ARDAHAN İSMAİL ÇAVDAR 
İSKELE - BOĞAZ MAH. ÖZDEMİR KONURALP 
İSKELE - BOĞAZTEPE MAH. OSMAN AKBALLI 
İSKELE - CEVİZLİ MAH. GÖKHAN ÖZTUGAY 
İSKELE - ERGAZİ HALİL FİKRET ÖZTÜRK 
İSKELE - KALECİK MAH. MURAT ÖZER 
İSKELE - KİLİTKAYA HAMİDE KANİZİ KÖMÜRCÜGİL 
İSKELE - KURTULUŞ FİKRİ AKSÜT 
İSKELE - KUZUCUK AKAN HOCA 
İSKELE - MERSİNLİK MUTLU ŞEKER 
İSKELE - SINIRÜSTÜ HALİL YENİGÜN 
İSKELE - TOPÇUKÖY YUSUF HACIOĞLU 
İSKELE - TURNALAR OSMAN KIRÇİÇEK 
İSKELE - TUZLUCA ÖMER TIRAKİ 
İSKELE - YARKÖY ALİ YAKAR 

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MEHMETÇİK-B.KONUK - BAFRA MEHMET GÜLEÇ 
MEHMETÇİK-B.KONUK - BALALAN CAFER ÖZBALALANLI 
MEHMETÇİK-B.KONUK - BÜYÜKKONUK MUSTAFA DOĞAN 
MEHMETÇİK-B.KONUK - ÇAYIROVA AHMET ERCÜMENT 

MEHMETÇİK-B.KONUK - KUMYALI YAŞAR DEMİR 
MEHMETÇİK-B.KONUK - MEHMETCİK HASAN ONBAŞI 
MEHMETÇİK-B.KONUK - PAMUKLU HASAN ÇELİK 
MEHMETÇİK-B.KONUK - YEDİKONUK ALİ ÜTENOĞLU 

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