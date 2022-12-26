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İşte LTB Meclis üyeleri

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İşte LTB Meclis üyeleri
İşte LTB Meclis üyeleri

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyeleri de açıklandı.

Buna göre; Lefkoşa Belediyesi Partilere Göre Belediye Meclis Üyesi dağılımı şu isimlerden oluştu:

TDP- MEHMET MANAVOĞLU

TDP- EZGİ BERTİZ

TDP- MEHMET MİRALAY

TDP- ÖZLEM ÜNSAL

TDP- FERDİYE SAV

TDP BUĞRA GAZİOĞLU

TDP- TAHİR HOCA

TDP- CERAN TUNALI

TDP- ÇELEN ÇAĞANSOY

TDP- BORA LİMAN

CTP- HARİKA T. KIRAL

CTP- BERKAY RAMİZ

CTP- BUKET ASİLSOY

CTP- TOLGA AHMET RAŞİT

CTP- ÖYKÜ AKCAN

UBP- HÜSEYİN ÖNDER ECESOY

CTP- AYŞE ÖZDEMİRAĞ

CTP- HAZAR VAHİP

CTP- ZEKİ TOPCU

UBP- MEHMET KERMEOĞLU

UBP- BENGÜ TOPALOĞLU

UBP- LEVENT ÇIRAKLI

UBP- ELİZ MAĞRACI

UBP- İBRAHİM MISIRLIOĞLU

UBP- GÖRKEM ÖNEM

DP- SALİH ÇELİKER

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