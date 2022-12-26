İşte partilerin çıkardığı toplam Belediye Meclis üyesi sayıları
UBP 90 Meclis üyesi,
CTP 87 Meclis üyesi,
DP 15 Meclis üyesi,
TDP 13 Meclis üyesi,
YDP 13 Meclis üyesi,
HP 2 Meclis üyesi,
BY Meclis üyesi çıkarmadı.
İşte partilerin çıkardığı toplam Belediye Meclis üyesi sayıları
UBP 90 Meclis üyesi,
CTP 87 Meclis üyesi,
DP 15 Meclis üyesi,
TDP 13 Meclis üyesi,
YDP 13 Meclis üyesi,
HP 2 Meclis üyesi,
BY Meclis üyesi çıkarmadı.
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