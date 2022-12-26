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İşte partilerin çıkardığı toplam Belediye Meclis üyesi sayıları

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İşte partilerin çıkardığı toplam Belediye Meclis üyesi sayıları
İşte partilerin çıkardığı toplam Belediye Meclis üyesi sayıları

İşte partilerin çıkardığı toplam Belediye Meclis üyesi sayıları

UBP 90 Meclis üyesi,

CTP  87 Meclis üyesi,

DP  15 Meclis üyesi,

TDP  13 Meclis üyesi,

YDP  13 Meclis üyesi,

HP  2 Meclis üyesi,

BY Meclis üyesi çıkarmadı.

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