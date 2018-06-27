İstifa eden Göçmenköy Örgüt başkanı açıklama yaptı

"Partimizin yakalanmış olduğu bu hastalık her geçen gün partimizin en küçük örgütüne dahi sirayet etmekte adeta bizi için için kemirmektedir."

İşte o açıklama;

Bir Seçimi daha hak etmediğimiz, emeklerimizin karşılığını alamadığımız bir netice ile tamamlamış durumdayız... Ne yazıktır ki, pek çok belediye bazı küçük kişisel hesaplara kurban edildiği için ya kaybedilmiştir ya da kazanılamamıştır. Üzgünüz, kırgınız, kızgınız...

Konunun enine boyuna tartışılması gerektiği açıktır.

Partimizin yakalanmış olduğu bu hastalık her geçen gün partimizin en küçük örgütüne dahi sirayet etmekte adeta bizi için için kemirmektedir.

Dün vermiş olduğum istifanın bu bağlamda ele alınması gerekmektedir.

Bu istifa bu konunun tartışılması ve hasır altı edilmemesi adına verilmiştir.

Çünkü bu istifanın bu konuların artık hasır altı edilmeden tartışılmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum

Şimdi benim istifam değil benim istifa nedenim tartışılmaktadır.

Bu da istifa kararını açıklamamamın ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır.

Her ne kadar İlçe başkanlığı istifamı kabul etmemiş olsa dahi konunun tartışmaya açılması herkes açısından önemlidir.

Bizler artık açık yüreklilikle eteğimizdeki taşları dökmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz.

Artık örgütlerin emeği, çalışmaları ufak hesaplara kurban edilmesin diye uğraşıyoruz.

Emek hırsızlarını ifşa etmeye çalışıyoruz ki bir daha böyle emek hırsızlıklarına uğramayalım.

Beni tanıyanlar tanır bilenler bilir.

UBP'liliğimi kimseye tartıştırmam. Kimsenin de buna gücü yetmez.

Ben dün de olduğu gibi bugün de UBP liyim.

Ama UBP içindeki bazı sorunlar tartışılacaksa bunun da tam zamandır diye düşünüyorum.

Saygılarımla...