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İtalya'da Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü

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İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü.
İtalya'da Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü

Sicilya Adası'ndaki yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik devam ediyor.

Bu ay ilk kez 12 Kasım'da faaliyete geçen yanardağın aktif güneydoğu krateri, geçen hafta sonu boyunca yeniden kül ve lav püskürttü.

Etna Yanardağı'nın karlı yamaçlarından lav akışı gözlendiği kaydedildi.

 

İtalya'da Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü

 

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünden (INGV) yapılan açıklamada, Etna'daki volkanik hareketliliğin güneydoğu krateriyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Ayrıca INGV'nin bölgeden geçen uçaklar için de bir uyarı yayınladığı, Katanya'daki Fontanarossa Havalimanı'nın bu son volkanik hareketlilikten bir zarar görmediği basına yansıdı.

Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

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