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İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu

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İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu
İtalya'da Rus milyardare ait dünyanın en büyük yelkenlisine el konuldu

İtalya Başbakanlığının paylaştığı bilgiye göre, İtalyan mali polis ekipleri dün Trieste Limanı'nda bulunan ve "dünyanın en büyük yelkenlisi" olarak da bilinen "Sy A" isimli lüks yata AB kararı doğrultusunda el koyma operasyonu düzenledi.

 

İtalya'da geçen hafta yine AB yaptırımları doğrultusunda mali polis ekipleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 5 Rus milyardere ait toplamda 143 milyon avro değerindeki mal varlığına el koymuştu.

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