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İtalya'da sahte çevrim içi yorumlara karşı tedbir alınacak

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İtalya'da sunulan yasa tasarısına göre otel, restoran ve turistik yerler için çevrim içi yorum yazmak isteyen kişilerin kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiklerine dair kanıt sunmaları gerekecek.
İtalya'da sahte çevrim içi yorumlara karşı tedbir alınacak

İtalyan hükümeti, ülkedeki otelleri, restoranları ve turistik yerleri yanıltıcı ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla sahte ve ücretli çevrim içi yorumlara karşı önlem almaya çalışıyor.

İlgili yasa tasarısı uyarınca, çevrim içi yorum yazmak isteyen herkesin doğrulanabilir kimlik ve söz konusu yeri ziyaret ettiğine dair kanıt sunması gerekecek.

Yorumların ziyaretten itibaren 15 gün içinde yayınlanması, konuyla ilgili ve ayrıntılı olması gerekecek.

Ayrıca, işletmeler artık ilgilerinin bulunmaması halinde, iki yıldan daha eski yorumların kaldırılmasını talep edebilecekler.

İtalya İşletmeler Bakanlığı, sahte veya manipüle edilmiş yorumların konaklama ve turizm sektöründeki işletmelerin gelirlerinin yüzde 6 ila yüzde 30'unu etkilediğini bildirdi.

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