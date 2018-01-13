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İtirazlar reddedildi, seçim sonuçları resmi gazetede yayımlanıyor

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İtirazlar reddedildi, seçim sonuçları resmi gazetede yayımlanıyor
4 itiraz yapıldı, tümü de reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarını bugün resmi gazetede yayımlıyor. 

7 Ocak’ta yapılan milletvekilliği erken genel seçim sonuçlarına itiraz süresinin 17.00’de dolmasının ardından, sonuçlar bugün yayımlanacak. 

TAK muhabirinin Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreteri Neşe Başkan’dan aldığı bilgiye göre,  sonuçlara yapılan dört itiraz YSK tarafından reddedildi. 

Başkan, UBP Gazimağusa milletvekili adayı Güneş Güneşoğlu, YDP Girne milletvekili adayı Fuat Tek, CTP Lefke milletvekili adayı Teoman Oktay ile YDP’nin sonuçlara itirazda bulunduğunu söyledi. 

Başkan, YDP’nin itirazı dışındakilerin reddedilmesinin  “somut veri ve delillere dayanmayan genel mahiyette ve muğlak olmalarından” ve “İlçe Seçim Kurulu yerine YSK’ya yapılmalarından” kaynaklandığını belirtti.

YDP’nin ise, sonuçların açıklanması sırasında yaşanan gecikme ve bazı sandıklarda oyların yeniden sayıldığına yönelik iddialarla ilgili itirazda bulunduğunu anlatan Başkan, bu itirazın, yaşanan gecikmenin teknik soruna dayanmadığı ve seçim sonuçlarına etki edecek mahiyette olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini, herhangi bir sandıkta itiraz üzerine tekrar sayım yapılmadığının da gerekçede yer aldığını ifade etti. 
 

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