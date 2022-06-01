İzmir’den Yunan adasına deniz seferleri başlıyor

İzmir – Midilli Adası seferleri 17 Haziran’da başlıyor. İşte İzmir Midilli vapur seferleri hakkında her şey.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir –Midilli Adası seferlerini 17 Haziran’da başlatacaklarını açıkladı.

İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru ile yapılacak ilk sefer öncesinde Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis, Başkan Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Başkan Soyer, “Birleştikçe krizlere karşı direncimiz artıyor. Komşuluk bizim kaderimiz. Bunun zenginliğini kullanmak bizim elimizde. O yüzden daha çok şey yapabiliriz” dedi.

Alsancak Limanı’ndan ilk vapur seferi 17 Haziran Cuma günü sabah başlayacak.

İLK SEFER 17 HAZİRAN’DA