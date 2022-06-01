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İzmir’den Yunan adasına deniz seferleri başlıyor

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İzmir – Midilli Adası seferleri 17 Haziran’da başlıyor. İşte İzmir Midilli vapur seferleri hakkında her şey.
İzmir’den Yunan adasına deniz seferleri başlıyor

İzmir – Midilli Adası seferleri 17 Haziran’da başlıyor. İşte İzmir Midilli vapur seferleri hakkında her şey.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir –Midilli Adası seferlerini 17 Haziran’da başlatacaklarını açıkladı.

İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak Vapuru ile yapılacak ilk sefer öncesinde Midilli Belediye Başkanı Kytelis Stratis, Başkan Tunç Soyer’i ziyaret etti.

Başkan Soyer, “Birleştikçe krizlere karşı direncimiz artıyor. Komşuluk bizim kaderimiz. Bunun zenginliğini kullanmak bizim elimizde. O yüzden daha çok şey yapabiliriz” dedi.

Alsancak Limanı’ndan ilk vapur seferi 17 Haziran Cuma günü sabah başlayacak.

İLK SEFER 17 HAZİRAN’DA

  • Alsancak Limanı’ndan ilk vapur seferi 17 Haziran Cuma günü saat 09:30’da olacak.
  • 2 saat 45 dakikalık yolculuğun ardından vapur Midilli’de olacak.
  • Midilli’de iki gün kalacak vapur 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra Midilli’den hareket ederek İzmir’e dönecek.
  • Haftada bir yapılması planlanan İzmir – Midilli seferlerinin sayısı gelen taleplere göre artırılabilecek.
  • 85 Euro olarak belirlenen gidiş dönüş ücreti, günlük kur üzerinden hesaplanacak. Tek yön ücreti ise 50 Euro olacak.
  • İZDENİZ bünyesinde hizmet veren katamaran tipi İhsan Alyanak vapuru ile yapılacak seferlerin Türkiye acente işlemleri İZDENİZ tarafından yürütülecek.
  • Bilet satışları online yapılacak ayrıca Alsancak Limanı içerisinde kurulacak ofiste de bilet satış hizmeti verilecek.
  • Yeşil pasaport ve Schengen vizesi olanlar seyahatten yararlanacak.
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