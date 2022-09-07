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Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı

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Game of Thrones ve Aquaman yıldızı Jason Momoa, meşhur saçlarını sosyal mesaj vermek için kazıttığı videosunu yayınladı. "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Momoa, videosunda plasitk kullanımını azaltma çağrısı yaptı.
Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı

Game of Thrones ve Aquaman'deki rolleriyle dünya çapında ün kazan oyuncu Jason Momoa, meşhur saçlarını kazıttığı anların videosunu Instagram'dan paylaştı.

Bir arkadaşı tıraş makinesiyle saçlarını kazırken öncesinde kestiği örgülerini elinde tutan 43 yaşındaki oyuncu, "Saçlarımı kazıtıyorum çünkü plastik şişelerden artık bıktım. Plastik kullanmayı bırakmalıyız. Bunların hepsi saçmalık. Bunlar toprağımıza, okyanuslarımıza karışıyor" dedi.

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 2

Saçlarını kazıttıktan sonra "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Amerikalı yıldız, herkesi plastik tüketimini azaltmaya çağırarak, "Lütfen tek kullanımlık plastik tüketiminizi azaltmak için elinizden ne geliyorsa yapın, bana yardım edin" dedi.

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 3

 

Ünlendiğinden beri uzun saçları ve örgüleriyle kamera karşısına geçen Momoa, saçının yanlarını kazıtıp üst kısımlarını uzun bıraktı.

Galeri

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı

Haberler | 07.09.2022 - 08:50

Game of Thrones ve Aquaman yıldızı Jason Momoa, meşhur saçlarını sosyal mesaj vermek için kazıttığı videosunu yayınladı. "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Momoa, videosunda plasitk kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

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Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 1

Game of Thrones ve Aquaman'deki rolleriyle dünya çapında ün kazan oyuncu Jason Momoa, meşhur saçlarını kazıttığı anların videosunu Instagram'dan paylaştı.

Bir arkadaşı tıraş makinesiyle saçlarını kazırken öncesinde kestiği örgülerini elinde tutan 43 yaşındaki oyuncu, "Saçlarımı kazıtıyorum çünkü plastik şişelerden artık bıktım. Plastik kullanmayı bırakmalıyız. Bunların hepsi saçmalık. Bunlar toprağımıza, okyanuslarımıza karışıyor" dedi.

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 2

Saçlarını kazıttıktan sonra "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Amerikalı yıldız, herkesi plastik tüketimini azaltmaya çağırarak, "Lütfen tek kullanımlık plastik tüketiminizi azaltmak için elinizden ne geliyorsa yapın, bana yardım edin" dedi.

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 3

 

Ünlendiğinden beri uzun saçları ve örgüleriyle kamera karşısına geçen Momoa, saçının yanlarını kazıtıp üst kısımlarını uzun bıraktı.

 

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 4

Momoa, videosunu "Hadi yeni bir başlangıç yapalım" mesajıyla paylaştı.

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 5

Uzun saçlarıyla tanınan Momoa'nın hayranları, aktörün kısa saçlarını beğenmediklerini ifade eden yorumları yağdırdı.

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı - 6

"SAÇLARIMI KESERSEM TERK EDİLİRİM" DEMİŞTİ

 

Ünlü oyuncu 2018'de yaptığı açıklamada "Saçlarımı kestirirsem eşim beni terk eder" demişti.

Momoa, bu yılın başlarında 17 yıldır birlikte olduğu Lisa Bonet'le ayrıldıklarını duyurmuştu.

Çiftin Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha ve Lola Iolani adlarında iki kız çocuğu var.

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