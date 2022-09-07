Game of Thrones ve Aquaman yıldızı Jason Momoa, meşhur saçlarını sosyal mesaj vermek için kazıttığı videosunu yayınladı. "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Momoa, videosunda plasitk kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

Game of Thrones ve Aquaman'deki rolleriyle dünya çapında ün kazan oyuncu Jason Momoa, meşhur saçlarını kazıttığı anların videosunu Instagram'dan paylaştı.



Bir arkadaşı tıraş makinesiyle saçlarını kazırken öncesinde kestiği örgülerini elinde tutan 43 yaşındaki oyuncu, "Saçlarımı kazıtıyorum çünkü plastik şişelerden artık bıktım. Plastik kullanmayı bırakmalıyız. Bunların hepsi saçmalık. Bunlar toprağımıza, okyanuslarımıza karışıyor" dedi.

Saçlarını kazıttıktan sonra "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Amerikalı yıldız, herkesi plastik tüketimini azaltmaya çağırarak, "Lütfen tek kullanımlık plastik tüketiminizi azaltmak için elinizden ne geliyorsa yapın, bana yardım edin" dedi.

Ünlendiğinden beri uzun saçları ve örgüleriyle kamera karşısına geçen Momoa, saçının yanlarını kazıtıp üst kısımlarını uzun bıraktı.

Galeri

Jason Momoa meşhur saçlarını mesaj vermek için kazıttı

Haberler | 07.09.2022 - 08:50

Game of Thrones ve Aquaman yıldızı Jason Momoa, meşhur saçlarını sosyal mesaj vermek için kazıttığı videosunu yayınladı. "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Momoa, videosunda plasitk kullanımını azaltma çağrısı yaptı.

Abone ol

Paylaş









Game of Thrones ve Aquaman'deki rolleriyle dünya çapında ün kazan oyuncu Jason Momoa, meşhur saçlarını kazıttığı anların videosunu Instagram'dan paylaştı.



Bir arkadaşı tıraş makinesiyle saçlarını kazırken öncesinde kestiği örgülerini elinde tutan 43 yaşındaki oyuncu, "Saçlarımı kazıtıyorum çünkü plastik şişelerden artık bıktım. Plastik kullanmayı bırakmalıyız. Bunların hepsi saçmalık. Bunlar toprağımıza, okyanuslarımıza karışıyor" dedi.

Saçlarını kazıttıktan sonra "Rüzgarı daha önce buramda hiç hissetmemiştim" diyen Amerikalı yıldız, herkesi plastik tüketimini azaltmaya çağırarak, "Lütfen tek kullanımlık plastik tüketiminizi azaltmak için elinizden ne geliyorsa yapın, bana yardım edin" dedi.

Ünlendiğinden beri uzun saçları ve örgüleriyle kamera karşısına geçen Momoa, saçının yanlarını kazıtıp üst kısımlarını uzun bıraktı.

Momoa, videosunu "Hadi yeni bir başlangıç yapalım" mesajıyla paylaştı.

Uzun saçlarıyla tanınan Momoa'nın hayranları, aktörün kısa saçlarını beğenmediklerini ifade eden yorumları yağdırdı.

"SAÇLARIMI KESERSEM TERK EDİLİRİM" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu 2018'de yaptığı açıklamada "Saçlarımı kestirirsem eşim beni terk eder" demişti.

Momoa, bu yılın başlarında 17 yıldır birlikte olduğu Lisa Bonet'le ayrıldıklarını duyurmuştu.

Çiftin Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha ve Lola Iolani adlarında iki kız çocuğu var.