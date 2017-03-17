Jennifer Aniston’ın güzelliği için 17 yılda 5,5 milyon TL harcadı

Yıllara rağmen genç kalmayı başaran Jennifer Aniston’ın son 17 yıldaki bakım ve estetik masraflarının 5,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Jennifer Aniston, zamana yenik düşmeyen Hollywood yıldızlarından. 2000 yılındaki Oscar törenindeki (fotoğrafta) ile 2017 Oscar'ındaki görüntüsünü yan yana getirince, 48 yaşındaki oyuncunun yaşlanma etkilerinin üstesinden başarıyla geldiği fark ediliyor.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre Aniston'ın genç kalma sırrının bedeli, bakım ve estetik mafrafları için 17 yılda 1,2 milyon sterlin, yani 5,5 milyon lira. Bu da yılda 70,989 sterlin, yani 320 bin lira anlamına geliyor.

BESLENME (Yılda ortalama 73 bin TL)

Kötü beslenmeye yatkın olduğunu söyleyen Aniston, diyetisyenlerle çalışmayı tercih ediyor.

YÜZ (Ortalama 27 bin TL)

Her daim taze görünümlü yüze sahip olmanın bir bedeli var. Aniston, bunun için kozmetik ürünlerin nimetlerinden faydalandığı gibi plastik cerrahisiz yüz gerdirme yöntemi olarak lazer teknolojisini kullanıyor. Ayda bir yapılan lazer uygulaması yılda ortalama 2 bin 700 TL'ye mal oluyor. Aniston, Ulthera adlı yüz gerdirme yöntemini, yüzdeki lekeleri akne izlerini yok etmek için lazer yöntemini de kullanıyor.

BACAKLAR (Yılda ortalama 170 bin TL)

Tam bir fitness fanatiği olan Aniston, 2012'den bu yana Beverly Hills'te haftada altı gün özel eğitmenle fitness dersi yapıyor. Oyuncu, bu ders için haftada 3 bin 200 TL ödüyor. Aniston ayrıca yoga da yapıyor.

SAÇ (Ortalama 31 bin TL)

Aniston, aynı zamanda yakın arkadaşı olan kuaför Chris McMillan'ın müşterisi. Oyuncu, sadece saç kesimi için ortalama 2 bin TL ödüyor.

MAKYAJ (Ortalama 3 bin TL)

Oyuncu Chanel, Laura Mercier, Armani gibi markaların makyaj malzemelerini kullanıyor.

KAŞLAR (Ortalama 3 bin 200 TL)

Hollywood'un ünlü kaş uzmanı Anastasia Soare ile çalışan Aniston, her ziyaretinde 270 TL ödüyor.

TEN RENGİ (Ortalama 8 bin 600 TL)

Aniston, West Hollywood'daki Ibiza Solaryum Merkezi'ne gidiyor.

BOYUN (Ortalama 1600 TL)

40'lı yaşların üstünde olan her kadın gibi Aniston da boyun bölgesinin kendisini yaşlı göstermesini istemiyor. Bunun için kozmetik ürünlerden yararlanıyor.

BURUN (Ortalama 90 bin TL)

Aniston, biri, kendisini meşhur eden ‘Friends' dizisinden önce, diğeri de Brad Pitt'ten boşandıktan sonra olmak üzere iki kez burun estetiği yaptırdığını doğruluyor.

GÖĞÜS (Ortalama 2 bin 250 TL)

Aniston'un göğüs estetiği yaptırıp yaptırmadığına dair pek çok spekülasyon var. Hollywood'un ünlü plastik cerrahı Dr. Zara Harutyunyan, Aniston'ın mastopexy, yani göğüsleri toparlama operasyonu yaptırdığını iddia etti.