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Jim Carrey: Sosyalizme evet demeliyiz

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Ünlü aktör Jim Carrey, katıldığı bir televizyon programında "Sosyalizme evet demeliyiz" dedi.
Jim Carrey: Sosyalizme evet demeliyiz

Washington Post'un haberine göre cuma akşamı HBO kanalında Bill Maher'in programına katılan Carrey, Demokratlar'ın, Cumhuriyetçiler'in saldırılarından kaçmayı bırakarak sosyalizme evet demesi gerektiğini belirtti.

Jim Carrey, şöyle konuştu; "Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine."

Demokratların ön seçimlerde birçok eyalette solcu/sosyalist aday çıkarması üzerine Cumhuriyetçiler ülkenin "Venezuela'ya döneceği" eleştirilerini sıralıyor. Jim Carrey ise Demokratlara "Özür dilemeyin, sosyalizmi benimseyin" tavsiyesinde bulundu.

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