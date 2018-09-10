Jim Carrey: Sosyalizme evet demeliyiz

Washington Post'un haberine göre cuma akşamı HBO kanalında Bill Maher'in programına katılan Carrey, Demokratlar'ın, Cumhuriyetçiler'in saldırılarından kaçmayı bırakarak sosyalizme evet demesi gerektiğini belirtti.
Jim Carrey, şöyle konuştu; "Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine."
Demokratların ön seçimlerde birçok eyalette solcu/sosyalist aday çıkarması üzerine Cumhuriyetçiler ülkenin "Venezuela'ya döneceği" eleştirilerini sıralıyor. Jim Carrey ise Demokratlara "Özür dilemeyin, sosyalizmi benimseyin" tavsiyesinde bulundu.
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