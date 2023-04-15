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JP Morgan’dan seçim sonrası dolar tahmini

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JPMorgan analistleri seçimlerinin ardından makro düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu, Dolar/TL’de 24-25 seviyelerinin görülebileceğini, politika faizinin de yüzde 30’a kadar yükselebileceğini belirtti.
JP Morgan’dan seçim sonrası dolar tahmini

JPMorgan Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimler sonrası kur ve faizlere ilişkin öngörülerde bulundu. Raporda makro düzenlemelerin gerektiğine ve politika faizinin yüzde 30’a yükselebileceğine dikkat çekildi.

Bloomberght’de yer alan habere göre, JPMorgan analistlerinin “Türkiye: 14 Mayıs’taki seçimlerin piyasa etkileri” adlı raporda seçim sonucundan bağımsız politika değişim beklentileri öne çıktı.

Seçim sonrası senaryolarında ortodoks politikalara dönülse dahi yüksek volatilite nedeniyle TL’de değer kaybı beklediklerini belirten kurum analistleri, şirketlerin döviz talebi ve Merkez Bankası’nın rezervlerini artırma hedefi gibi etkilerle Dolar/TL’de 24-25 seviyelerinin görülebileceğini bildirdi.

Açıklamada “Sonrasında ortodoks makroekonomik politikalara dönülecek bir senaryoda Lira’da gerçek bir değer kazancı trendi görülebilir” ifadesi yer aldı.

5-10 yıllık tahvil getirilerinde adil değerin yüzde 26-33 olduğunu öngören analistler “enflasyon hedefli Ortodoks politikalara dönüş senaryosunda faizler yüzde 25 ile zirveyi görebilir. Şu anki makroekonomik politikaların sürmesi durumunda tahvil getirilerinde seçim sonrası çok değişim beklemiyoruz, devamında ise ılımlı yükseliş olabilir” değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası’nın ortodoks politikalara dönülmesi durumunda yılın 3. çeyreğinde politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 30’a yükseltmesini bekleyen analistler “Faizin yüzde 40’a yükselme ihtimali de dışlanamaz. 3. çeyrekte yeterli faiz artışı olmazsa makro dengesizlikler artabilir ve daha fazla faiz artışını gerektirebilir” dendi.

Küresel yavaşlamanın da etkisiyle 2023’te Türkiye’de büyümenin de düşebileceği vurgulandı. 2023’te yüzde 2,5 büyüme olacağı tahmini paylaşıldı.

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