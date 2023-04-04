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K. T. Belediyeler Birliği su yönetimi ve yenilenen su ücretleri görüştü

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K. T. Belediyeler Birliği’nin 77’nci Genel Kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi.
K. T. Belediyeler Birliği su yönetimi ve yenilenen su ücretleri görüştü

Su yönetimi ve yenilenen su ücretleri gündemiyle yapılan K. T. Belediyeler Birliği Genel Kurul toplantısında alınan karar şöyle:

 

“İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı , Dağıtımı  ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar ( Değişiklik) Tüzüğü” 30 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede ilan edilmiş ve 1 Nisan 2023 tarihinden başlayarak yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Belediyeler tarafından içme suyu için Devlete ödenecek ücretin artışlı olarak ödenebilmesi için Belediyelerin abonelerine sağlayacağı suyun bedelini artırması ve ücret tarifelerini değiştirmesi; her Belediye Meclisinin bu konuda karar alması ve alınacak karar uyarınca içme suyu ücreti ile ilgili tüzük taslağını hazırlayıp Bakanlar Kuruluna onaylanması için sunması gerekmektedir. Bazı Belediyeler su ücreti ile ilgili tüzük taslağını İçişleri Bakanlığı aracılığı ile göndermiş olmalarına rağmen ücret tarifelerinde değişiklik içeren tüzükleri henüz Bakanlar Kurulundan geçirilmemiş olup geçirilmeyi beklemektedir. Belediyeler Birliği Genel Yönetim Kurulu ilgili Bakanlığa sunulmuş olan su ücretleri ile ilgili tüzüklerin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesine değin ve tüzük taslakları henüz hazırlanmakta olan Belediyelerin de hazırlıklarını tamamlayıp ücret tüzüklerinin yasallaşması için ilgili Bakanlığa gönderebilmelerine olanak sağlamak için; her halukarda “İçme Suyu ve Zirai Suyun Kullanımı , Dağıtımı  ve Hak Sahipliği ile Ücret Tarifelerinin Saptanması ve Tahsiline İlişkin Kurallar ( Değişiklik) Tüzüğü” nün yürürlüğe  giriş tarihinin 1 Haziran 2023 olarak değiştirilmesi yönünde Bakanlar Kurulundan talepte bulunulmasına;

 

Ayrıca maliyet hesaplarını da dikkate alarak hayat pahalılığını artırmamak adına 30 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Değişiklik Tüzüğü içeriğinde belirlenen birim fiyatların yeniden gözden geçirilerek aşağıya çekilmesi yönünde talepte bulunulmasına;

 

Keza Belediyeler tarafından işletilen kuyuların Belediyelere maliyetinin yüksek oluşu ve elektrik vs giderlerin yükselmeye devam etmekte oluşu dikkate alınarak bu kapsamdaki birim fiyatların aşağıya çekilmesi ve her halukarda 1 Haziran 2023 tarihine kadar yeniden belirlenmesi için Bakanlar Kurulundan talepte bulunulmasına;

 

Belediyeler Birliği Genel Kurulu oy birliği ile karar verir.

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