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Kaçırdığı uçağın arkasından koşup pilota 'Bekle' diye bağırdı

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de aprona girerek hareket halindeki uçağın arkasından koşan ve pilota kendisini beklemesi için bağıran bir yolcu gözaltına alındı.
Kaçırdığı uçağın arkasından koşup pilota 'Bekle' diye bağırdı

Olay bu sabah erken saatlerde meydana geldi.

Ryanair'in Amsterdam uçağını kaçıran ve terminal binasının kapılarına vurarak uçağın bekletilmesini söyleyen 20'li yaşlarda olduğu sanılan yolcu, personelin şaşkın bakışları arasında aprona girdi ve uçağın arkasında koşmaya başladı.

Polis memurları adı açıklanmayan adamı yere yatırarak durdurdu. Uçak ise 21 dakika gecikmeli olarak kalktı.

İrlandalı olduğu belirtilen yolcunun Dublin'deki bir karakola götürülerek gözaltına alındığı açıklandı.

Bu yılın ilk yarısında 14.7 milyon yolcu Dublin havalimanından seyahat etti.

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