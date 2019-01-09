"Kadınlara neden penis fotoğrafımı yolladım?"

Her 10 genç kadından 4’ü, herhangi bir talepte bulunmamalarına rağmen erkekler tarafından gönderilmiş penis fotoğrafına maruz kaldıklarını söyledi.

Guardian’dan Moya Sarner’a konuşan 31 yaşındaki Leah Holroyd,5 yıl önce bir online buluşma uygulaması kullandığını ve birkaç hafta boyunca kitaplardan bahsettikleri flörtünün, buluşmadan önce birbirlerine numaralarını vermelerinden hemen sonra kendisine penisinin yakın çekim fotoğraflarını gönderdiğini anlatıyor.

Yüzde 5'i kabul ediyor

Moya Sarner'ın Guardian'da yayınlanan makalesi şöyle:Holroyd, bunu yaşayan tek kadın değil. 2018 tarihli bir YouGov araştırmasına katılan 18 ila 36 yaşlarındaki her 10 kadından 4’ü, herhangi bir talep olmaksızın erkeklerin kendilerine penis fotoğrafı gönderdiğini söyledi. Ancak aynı yaş grubundaki erkeklerin sadece yüzde 5’i bunu yaptıklarını kabul etti.

Penis fotoğrafı gönderme alışkanlığı, sadece online buluşma uygulamalarıyla sınırlı da değil. Bazı erkekler bunun için Apple cihazların AirDrop özelliğini de kullanıyor. Bu sebepten de herhangi bir erişim kısıtlaması koymaksızın AirDrop özelliğini kullanan kadınlar, aynı restoranda, trende ya da sinemada bulundukları isimsiz bir erkekten penis fotoğrafı alma ihtimaliyle karşı karşıya kalıyor.

"Kısa süre önce bu durum ciddiye alınmıyordu"

Online buluşma uygulamaları üzerinden tacize dair çalışmalar yapan Londra Üniversitesi’nden Laura Thompson, konunun şimdiye kadar ‘önemsizleştirdiğini’ söylüyor:

“Bu konudaki araştırmalar çok sınırlı. Bu kör noktanın, toplumun ve yasaların bu problem konusunda ne düşündüklerini de gösteriyor. Penis fotoğrafları, ‘gerçek’ teşhirin bir alternatifi olarak görülüyor. Siber-teşhir kelimesi geçen yıla kadar yaygın kullanımda bile değildi. Araştırma, içinde yaşadığımız dünyayı yansıtıyor ve kısa süre öncesine kadar bu durum ciddiye alınmıyordu.”

"Birilerinin bize ‘fena değilsin’ demesini istiyoruz"

Thompson’ın yorumları sonrası erkeklerin neden böyle bir şey yaptığını merak eden Sarner, Reddit’te bir hesap açarak bu soruyu oraya taşıdı. Sarner’a birkaç kez penisinin fotoğrafını başkalarına attığını söyleyen Jake isim bir kullanıcı, sebebini şöyle açıkladı:

“Çoğunlukla onay almakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Neredeyse hiçbir erkek itiraf etmese de, bedenlerimiz konusunda güvenli hissetmiyoruz, özellikle de o konuda. Bu sebepten de birilerinin bize iyi gözüktüğümüzü, çekici olduğumuzu söylemesini istiyoruz. Penis fotoğrafı yollamanın bunun için iyi bir yöntem olduğunu sanmıyorum ama bence motivasyon kaynağı bu. Birilerinin bize ‘fena değilsin’ demesini istiyoruz. Seksi ya da inanılmaz derecede yakışıklı değil, sadece fena değil.”

"Konuşma sıkıcıysa penis fotoğrafı gönderiyorum"

Bir başka kullanıcı Dave ise şunları anlattı:

“Eğer konuşmanın bir potansiyeli varsa ancak yavaşlıyor ya da sıkıcılaşıyorsa, zaman zaman penis fotoğrafı yolluyorum. Çünkü ya mesaj atmayı kesiyorlar ya da onları yatağa atıyorum.”

"Eğer konu cinsellikle uzaktan bile ilgiliyse penis fotoğrafı gönderiyourm"

Chat odalarına yaklaşık 100 kez penisinin fotoğrafını attığını söyleyen John isimli biri de şöyle devam ediyor:

“İnsanların farklı konularla ilgili konuştuklarını görüyorum. Eğer bu konu uzaktan bile cinsellikle ilgiliyse bunu penis fotoğrafı göndermek için bir sebep olarak kabul ediyorum. O an o fotoğrafı çekmenin yarattığı heyecan ve göndermek… Bence o an için cinsel bir bağlantı yaratmak ya da düşlemekle ilgili olabilir.”

John'a kadınlardan 4 cevap

John resimlerine 4 tip cevap aldığını söyledi:

“Nadiren resimler takas edilirdi ve cinsel bir sohbet başlardı, bazen iltifat ederlerdi, bazen kızar ve negatif bir cevap verirlerdi, ama büyük çoğunlukla hiç cevap vermezlerdi.”

"10 senedir penis fotoğrafı göndermiyorum"

John şimdi 60’lı yaşlarında ve yaklaşık 10 senedir bir penis fotoğrafı göndermedi. John konu ile ilgili şunları yazdı:

“Maalesef yaşlandıkça bu yaptıklarım kaba, aptalca ve boş gelmeye başladı. Bunun internet üzerinden anonim olarak yapılsa bile çirkin ve kişilik haklarına aykırı bir davranış olduğunu öğrendim. Bence internet üzerinden bile olsa bunun sokaklardaki stereotipik trençkotlu tacizcilerin yaptıklarından bir farkı yok. İstenmeyen penis fotoğrafları çeken insanlar aslında internetin bir köşesinde saklanıyorlar ve kendi cinsel tatminleri için kadınlara görmek istemedikleri bir şey gösteriyorlar.”

"Yaptıklarının insanlar üzerinde etki yaratacağanı düşünmüyorlar"

John’un kendisini suçlaması benim merakımı uyandırdı, ona kendisini bu internet teşhircilerine dahil edip etmediğni sordum: “Evet internetin ismini gizli tutması insana gerçek hayatta yapmayı hiç hayal etmeyeceği şeyler yaptırıyor, bu yüzden sanırım çoğu insan kendilerini yaptıklarının olası sonuçlarından soyutluyor ve yaptıklarının insanlar üzerinde yaratacağı etkiyi düşünmüyor."

"Bu zorla girme olgusu önemli"

Bu söylenenler Blumenthal’e çok mantıklı geldi:

“İnternet hayatımızda geçmişte olan cinsel eğilimlerin yeni versiyonlarını getirdi ve bence bunların benzer dinamikleri olabilir."

Blumenthal bu anlatılanların altında daha önce teşhircilik yapan hastalarında da denk geldiği gizli bir öykü olduğunu düşündü:

“Bazıları karşısındakini etkilemeye çalışıyor, bazıları ise onların hayatına izinsiz bir biçimde girmeye çalışıyor. Bu zorla girme olgusu önemli."

“Trendeki adam dijital çağda AirDrop ile teşhircilik yapıyor. Teşhirci çok belirli bir şey görmek istiyor; fotoğrafı gören kadının vereceği tepkiyi merak ediyor, bu kadınların suratına odaklanıyor- onların suratındaki şok ve şaşkınlığı görmek istiyor, gören kadınların fotoğraf karşısında nasıl kilitleneceğini merak ediyor.”

"Çocukluk travmasına bağlı"

Blumenthal neredeyse bütün teşhircilerde olduğu gibi bunun bir çocukluk travmasına bağlı olabileceğini söyledi. Teşhircinin çocukluğunda yaşadığı bu travmanın ona kontrolü kaybetmiş hissettirdiğini belirtti. Saldırganın niyeti bu: bir daha asla kurban olmamak. Teşhirci bir yetişkin olarak şimdi “sürücü koltuğunda, rahatsız ettiği kişinin reaksiyonunu izliyor, aslında farkında olmadan geçmişte kendisinin yaşadığı rahatsızlığı, şoku ve şaşkınlığı o kişiye yansıtıyor.”

John “Hiçbir kadının internetten konuştuğu bir erkeğin gönderdiği uygunsuz resimden saldırıya uğramış hisettiğini duymadım” dedi ve ekledi: "Daha çok bunu can sıkıcı olarak tanımlıyorlar."

"Kendimi güvende hissetmedim"

Belki bazı kadınlar böyle hissediyor olabilir, ama diğerleri bu resimleri can sıkıntısından çok daha fazlası olarak görüyor. Holroyd kahve içmek ve yürüyüş yapmak için anlaştığı bir erkeğin ona uygunsuz resimler atmasından sonra hissettiklerini şöyle anlattı:

“Şok oldum. Sohbetimizdeki hiçbir şey bana onun böyle bir şey yapacağını düşündürmedi. Çok endişeliydim çünkü kendimi kandırılmış hissediyordum. Kafam karışmıştı, ne istediğini anlamamıştım. Kendimi güvende hissetmedim.”

“Ona artık görüşmek istemediğimi söylediğimde çok sinirlendi ve agresif davranmaya başladı. Kararlarımı bu kadar hızlı değiştiriyorsam akli dengemin yerinde olmadığını söyledi. Dedi ki: Profesyonel yardım almalısın. Beni suçladı; beni ona haksızlık etmişim ve yanlış birşey yapmışım gibi hissettirdi.

Holroyd’a sinirini kusan bu kişi aslında Holroyd’a kendisinin nasıl hissettiğini hissettirdi: Dengesizce davranan, rahatsız edici davranışı sergileyen aslında kendisiydi. Bu hislerini direkt olarak Holroyd’a yansıttı.

"Yolda göstermekten bir farkı yok"

Reddit platformunda sorularıma birçok nazik ve merak uyandırıcı cevap aldım. Ancak birçok erkeğin “Kadınlar bu resimleri seviyor” söylemine bir kadın şu cevabı verdi: “ Bir kadın penis resmi istiyorsa bunu kolayca isteyebilir. Ya da bir erkek kadına böyle bir fotoğraf ister misin diye sorabilir. Sormadan penis fotoğrafı yollamanın sokakta yürürken çıkarıp birine penisini göstermekten farkı yok. Tabii bunu yapmaktan da hoşlanan bir çok kişi var. O yüzden ‘Eh bazı kadınların hoşuna giderdi’ demeden önce karşındakine böyle bir resim isteyip istemediğini sormalısın.

"Yaptığında haklıydı..."

Bazı insanlar ters bir cevap aldıktan sonra yapmayı bıraktıklarını belirttiler. Jeremy adındaki bir Reddit kullanıcısı bir Tinder eşleşmesine penisini resmini attığını ve eşleşmesinin “Iyh” yazıp onu engellediğini belirtti. Jeremy eşleşmesi için “Yaptığında haklıydı. O zamandan beri kimseye böyle bir resim atmadım” dedi.

Bazıları ise negatif bir cevap vermenin kadınları riske atabileceğini belirterek neyin doğru neyin yanlış olduğunu erkeklere kadınlar öğretmek durumunda olmamalı dedi.

Blumenthal temasın olmadığı saldırıları ve temasın olduğu saldırıları birbirinden ayırmamız gerektiğini söylüyor: “Birine cinsel saldırıda bulunanlarla teşhirciler arasında bulunan çok az benzerlik var."

Yine de temas olmayan saldırı siber teşhircilik konusunda ilginç bir kavram, sanki bu duruma uygun değil. İstenmeyen bir fotoğraf fiziksel temas yapıyor olmasa da yine de bir saldırı gibi hissedilebilir.

"Penis göndermenin bu kadar normalleştiği bir dönemde..."

Siber teşhircilik birçok yasa altında yargılanabilir ve iki seneye kadar hapis cezası verilebilir. Genç yaştaki insanlara cinsellikte rıza ile ilgili eğitim veren bir organizasyonun direktörü olan Kate Parker bu yasaların problemli olduğunu söyledi. Yasalara göre suçlamayı yapan taraf fotoğrafın stres veya anksiyete yaratmak amacıyla gönderildiğini kanıtlamalı, ya da fotoğrafın ciddi anlamda saldırgan olduğunu kanıtlamak durumunda.

Parker konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Üzücü gerçek şu ki penis resimleri göndermenin bu kadar normalleştiği bir dönemde böyle bir niyet kanıtlanamayabilir. Bazı erkekler bu resimleri bir konuşma başlatmanın yolu olarak görüyor, bazı erkekler ise mevcut konuşmayı daha yakın bir seviyeye taşımak için bir yol olarak görüyor. Online ve offline hayatımız giderek daha çok cinsel içeriklerle dolmaya başladıkça, toplumun ‘cinsel uygunsuzluk’ anlayışı değişiyor olabilir.” Parker ayrıca yeni bir yasa yaratılması gerektiğini belirtti; “ Öyle bir yasa olmalı ki resmi alan kişinin tepki olarak yazdığı mesaj kanıt olarak sunulabilmeli."

Yasaları geliştirebiliriz, teşhiricliğin bu yeni halini suç haline getirebiliriz ancak bu yapılanın altındaki nedeni anlamadığımız sürece durdurmak için hiç umudumuz yok. Benbir öğrenciyken evimin yolundaki parkta bir adam bana kendini teşhir etti ve tişörtü ile yüzünü saklayıp önümde mastürbasyon yapmaya başladı. 17 yaşında en iyi arkadaşımla Paris’te tatil yaparken bir adam bize deforme olmuş bir penis resmi gösterdi. 20li yaşlarımdaflört ettiğim bir adam bana beklemediğim bir şekilde penisinin resmini yolladı. Teknoloji geliştikçe şekil değiştiren bu tecrübelerin hepsi aynı derecede şok edici ve rahatsızlık vericiydi. Öbür yandan, mutlulukla söylüyebilirim ki bu araştırma süresince kimse bana penis resmi göndermedi.