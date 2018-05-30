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Kamalı; Başkanlığına adayım

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun 24 Haziran seçimleri sonrası görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Orçun Kamalı yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.
Kamalı; Başkanlığına adayım

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun 24 Haziran seçimleri sonrası görevden ayrılacağını açıklamasının ardından Orçun Kamalı yapılacak genel kurulda aday olduğunu açıkladı.

BRT-1’de yayınlanan Maça Doğru programına konuk olan Orçun Kamalı program sunucusu Ahmet Ogan’ın “Sertoğlu görevi bırakacağını açıkladı. Yapılacak genel kurulda aday olacakmısınız” sorusuna “Hasan Sertoğlu’nun görevi bırakması durumunda yapılacak genel kurulda aday olacağım” dedi.

Kamalı adaylığı ile ilgili olarak da uzun bir süredir Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun dış ilişkilerde çalışmalarını yürüttüğünü belirterek “büyük bir yol kat ettik. Gerek FIFA ile gerekse Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizi çok ileri bir seviyeye getirdik. Dolayısıyla bu ilişkilerin aynı seviyede istikrarlı bir şekilde devam etmesi lazım” dedi.

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