Kamu-Sen: İrade için oyunuzu kullanın

Bu nedenle tüm üyelerimizin kendi görüşüne ve siyasi bakışına uygun adayı hür iradesini kullanarak desteklemesi önemlidir. Sendika olarak bu süreçte vatandaşlarımıza ve üyelerimize önerimiz vatandaşlık görevini yerine getirilmesi çoğulcu iradeyi sandığa y

Kamusen kamuda yetkili bir sendikadır. Yönetim kurulunda ve üyeleri arasında her siyasi görüşten kişiler yer almaktadır. Bizlerin öncelikli görevi üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaktır. Kamusen Sendikal Platform içerisinde değildir. Sendika olarak demokrasinin bir gereği olarak tüm yönetim kurulu üyesi ve üyelerimizin görüşüne saygılıyızdır.

Bu nedenle tüm üyelerimizin kendi görüşüne ve siyasi bakışına uygun adayı hür iradesini kullanarak desteklemesi önemlidir. Sendika olarak bu süreçte vatandaşlarımıza ve üyelerimize önerimiz vatandaşlık görevini yerine getirilmesi çoğulcu iradeyi sandığa yansıtması için oyunu kullanması olacaktır.

Her iki Cumhurbaşkanı adayına da 2. tur seçiminde başarılar dileriz.