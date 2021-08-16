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Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan’da Kanada adına çalışan Afgan destek personeli ve aileleri başta olmak üzere toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.
Kanada 20 bin Afgan mülteci alacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan’da Kanada adına çalışan Afgan destek personeli ve aileleri başta olmak üzere toplam 20 bin mülteci alacaklarını açıkladı.

Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan’da yaşanan şiddeti kınadığını söyledi.

Kanada'nın Afgan halkına ve ülkeye bağlılığını sürdürdüğünü ifade eden Trudeau, "Afgan halkının bugün içinde bulunduğu durumdan büyük endişe duyuyor ve üzülüyoruz. Afganistan'ın geleceğine inanan ve inanmaya devam eden Kanadalıların fedakarlıkları özellikle böyledir. Bu çabaların boşa gitmemesini sağlamak için müttefikler ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Trudeau, Afganistan’da Kanada adına çalışan Afgan destek personeli ve aileleri başta olmak üzere toplam 20 bin mülteci alacaklarını duyurdu.

Kanada’nın Kabil’deki büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

20 bin Afgan mültecinin ülkeden çıkarılması için ABD ve diğer müttefik ülkelerle çalıştıklarını kaydeden Trudeau, Kabil’deki güvenli bölgede işlemleri yürütülen Afgan mültecilerin devam eden uçuşlarla Kanada’ya getirilmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ise Kanada’nın Kabil’deki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Bakan Garneau, yaptığı yazılı açıklamada, "Kanada büyükelçiliği, Afganistan'daki güvenlik durumu, personelimiz için uygun ve yeterli hale gelir gelmez faaliyetlerine devam edecektir. Kanadalılardan Afganistan'a tüm seyahatlerini iptal etmelerini ve şu anda Afganistan'da olanların da ticari uçuşlar varken ülkeden derhal ayrılmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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