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Kanada Başbakanı Taliban kararını açıkladı

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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Taliban’la ilgili kararını açıkladı.
Kanada Başbakanı Taliban kararını açıkladı

ABD'nin çekilme kararının ardından Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından dünya liderlerinden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kanada Başbakanı Trudeau yaptığı açıklamada, Taliban’ı Afganistan’ın resmi hükümeti olarak tanımayacağını belirtti.

 

Kanada’da Taliban’dan kaçan yaklaşık 20 bin Afganı ülkeye yerleştirme çalışmalarını sürerken Trudeau, Kanada’nın Taliban’ı Afganistan hükümeti olarak tanıma planının olmadığını aktararak, 20 yıl önce Afganistan benzer süreçlerden geçerken yine aynı tutum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.

TALİBAN’I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR

Kanada yasaları, Taliban’ı Afganistan’ın demokratik hükümetini güç kullanarak devralması sebebiyle terör örgütü olarak görüyor. Yirmi yıl önce Afganistan’da yaşanan olaylarda ise Kanada, olayları kınamış ve bir sonraki adımı planlamak için müttefikleri olan ABD ve İngiltere’yle  birlikte çalışacağını ifade etmişti.

TAHLİYE UÇAKLARI KANADA’YA ULAŞTI

Taliban’ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan’da bulunan personelini, vatandaşını ve kendilerine yardım eden Afganları tahliye eden Kanada’ya ait 2 tahliye uçağının dün gece geç saatlerde Kanada’ya indiği belirtildi.

 Uçaklardan birinin Toronto’ya diğerinin ise Ottawa’ya indiği aktarıldı.

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