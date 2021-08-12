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Kanada'da aşı pasaportu uygulaması başlıyor

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Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarından iki dozu da olanlara, uluslararası seyahatlerde kullanılmak üzere aşı pasaportu verileceğini açıkladı.
Kanada'da aşı pasaportu uygulaması başlıyor

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarından iki dozu da olanlara, uluslararası seyahatlerde kullanılmak üzere aşı pasaportu verileceğini açıkladı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, tam tarih vermediği açıklamasında, uygulamanın sonbaharın ilk günleri ile birlikte hayata geçeceğini söyledi.

Hükümetinin, aşı kimlik bilgilerini tanımak için diğer ülkelerle birlikte çalıştığını anlatan Mendicino, tam aşılı Kanadalıların uluslararası seyahat amacıyla COVID-19 aşı geçmişlerini onaylayacak bir hükümet belgesi alabileceklerini ifade etti.

Uygulamanın dijital ortamda olacağını duyuran Bakan, dileyen Kanadalılar için kağıda basılı seçeneğin de bulunduğunu aktardı.

Uluslararası seyahatlerde kullanılacak

Mendicino, verilecek aşı pasaportunun, alınan aşıların türü, tarihleri ​​ve verildikleri yerle ilgili verileri içereceğini vurgulayarak, uluslararası seyahatler için hazırlanan belgenin, eyaletler arası seyahatlerde kullanımının da eyalet hükümetlerinin kararına bırakıldığını kaydetti.

Dünyada halen Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya'da uygulanan aşı pasaportu sistemine, temmuz ayında Japonya'da da başlanmıştı.

Kanada'nın temmuz ayında uygulamaya koyduğu ArriveCAN uygulamasını kullananlar, gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükledikleri takdirde ülkeye girişlerinde karantinadan muaf tutuluyorlar.

Kanada basınında yer alan haberlerde, aşı pasaportu uygulamasının eylül ayı ile birlikte başlayacağı belirtildi.

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