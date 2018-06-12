“Kanatlı’nın görev süresi boyunca emekçilerin hakkını alabilmesi için ortaya koyduğu katkılar bizler için çok önemlidir”

LTB Başkan’ı ve LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı’nın 3 örgütten oluşan belediye meclis üyesi listesinin Yeni Kıbrıs Partisi ayağı Belediye Emekçileri Sendikasını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, hem geçmiş dört yıllık performanslarını hem de gelecek dönemde belediye meclisine seçilmeleri durumunda nasıl bir duruş sergileyeceklerini BES ile paylaştı.

Kanatlı’dan sonra söz alan Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, “YKP’nin şu anda LTB Meclis’inde üye olarak bulunan Murat Kanatlı’ya ayrıca bir teşekkürü borç bilirim” derken, Bu 4 yıllık süreçte imzalanan 2 Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Kanatlı’nın katkılarının çok büyük olduğunu vurguladı. Yalınkaya “Elbette Kanatlı’nın belediyecilik anlamında yaptıklarını Lefkoşa halkı mutlaka değerlendirecektir” söyleminde bulunurken, görev süresi boyunca emekçilerin hakkını alabilmesi için ortaya koyduğu katkıların kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi ve “24 Haziran’dan sonra kendisini yeniden aramızda görmek ve birlikte çalışma isteriz” dedi.

Yerel yönetimlerde örgütlü olan bir sendika olarak 24 Haziran seçimlerinin BES’i yakından ilgilendirdiğini belirten Yalınkaya, halkın vereceği karara ve ortaya koyacağı iradeye saygılarının sonsuz olduğunu söyledi. “BES, gerek Kıbrıs, gerekse de yerel yönetimler konusunda YKP ile her daim temas halinde olan bir sendikadır” diyen Yalınkaya, “Birçok kez bu konularda işbirliği ve güç birliği yapmış örgütleriz” dedi

Sayın Harmancı’nın kendilerini ziyaret ettiği sırada “BES taraftır” söyleminde bulunduğunu hatırlatan Mustafa Yalınkaya, Bunu yönetimi ve çalışanlar adına söylediğini, yalnız bu söylemim siyaseten değil istikrar adına olduğunun altını çizdi. Bu istikrar söylemini ısrar ve inatla bazı çevrelerin farklı yönlere çekmeye çalıştığının farkında olduklarını vurgulayan Yalınkaya, “LTB’de istikrar demek, yakın dönemde yaşadığımız mafya düzeninin belediyemize bir daha girmemesi demektir” söyleminde bulundu.

Yalınkaya, “Çünkü bir daha bu kötü günleri yaşamak istemiyoruz. Bunun adı da, yolu da istikrardır. Bizim söylediğimiz de budur” derken, Bu söylemden sonra bazı küçük çevreler tarafından eleştirilmeye başlandıklarını, bu eleştirilerin de taşı doğru yere atmış olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Tüm adayların BES’in ortaya koyduğu hassasiyetlerini bilmeleri gerektiğinin altını çizen Yalınkaya, “Bu konularda herhangi bir şekilde taviz vermeyeceğimizi, adayların gerek içte gerekse de dışta bunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini net bir şekilde anlamaları lazımdır” dedi.

Yalınkaya, “24 Haziran seçimleri sürecinde gerek basında gerekse de telefonla arandığımız zaman bizzat bu duruşumuzu kendilerine iletmiş bulunmaktayız. Süreç içerisinde de bunları iletmeye ve de söylemeye devam edeceğiz. Çünkü Lefkoşa halkı çok önemli bir karar aşamasındadır” derken, Şu anda Lefkoşa’da bulunan 6 tane aday arasında bazılarının gerek içten gerekse de dıştan şimdiden bazı söylemlerinin ve eylemlerinin BES’İ ciddi anlamda rahatsız ettiğini vurguladı.

Yalınkaya, “Biz rahatsız olduk demek korkuyoruz demek değildir. Kimseden de çekinmiyoruz. Bir daha kaosların yaşanmaması, çalışanların ve Lefkoşa halkının mağdur edilmemesi için bazı uyarılarda bulunuyoruz. Adayların kendileri değil ama çevreleri şu anda bizlere rahatsızlık veriyor. O nedenle bu adaylar bir an önce tedbirlerini alsınlar, aksi takdirde BES hiç çekinmeden gereğini yapacaktır.” dedi

Konuşmasının sonunda ısrarla “Biz istikrar istiyoruz” diyen Yalınkaya, 2013 Ocak ayında Cemal Bulutoğluları’nın istifası ile birlikte Kadri Fellahoğlu’nun belediyenin başına gelmesiyle ve ardından da Harmancı’nın seçilmesiyle bu belediyenin şu anki durumuna geldiğini ve Bunu kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi. “Biz 7 Ocak 2013’ün öncesine dönememek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu belediye BES’in 2011 sonrası göreve gelen ilkeli ve kararlı yöneticileri sayesinde ayağa kalkmıştır. Aksi takdirde LTB çok daha kötü durumlarda, belki de birçok çalışanı kapı önüne konmuş olacaktı” diyen Yalınkaya, sözlerini “Dolayısıyla bizim hassasiyetlerimiz ortadadır. Bizim isteğimiz tüm adaylarımızın istikrar kelimesinin altını doldurarak bizlerle birlikte hareket etmeleri gerektiğini bilmeleridir” diyerek tamamladı.

Belediye Emekçileri Sendikası

Basın Bürosu