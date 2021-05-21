  • BIST 1.452
  • Altın 508,313
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAÇin'in uzay aracı Zhurong, Mars'tan ilk fotoğrafları gönderdi

Kapalı turizm 5 güne çıkarıldı

»
Kapalı turizm 5 güne çıkarıldı
Kapalı turizm 5 güne çıkarıldı

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın kontrolünde nisan ayından itibaren başlatılan ve halen devam eden kapalı turizm modeli ile ilgili bazı değişiklikler oldu.

Konu ile ilgili olarak Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile açıklama yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı turizm modeli ile ilgili değişiklikleri anlattı.

Kapalı turizmin başladığından itibaren, 4 haftalık süre içerisinde 3132 kişinin “kapalı devre” turizm sistemi ile otellerde misafir edildiğini anlatan Ataoğlu, bu modelin sorunsuz bir şekilde sürmesinden dolayı sistemde yeniliklerin yapıldığını söyledi.

Kapalı turizm kapsamında 3 günlük konaklama imkanı bulan yolcuların artık 5 günlük konaklama yapabileceğini de ifade eden Ataoğlu, uçuş sayısının ise 6’dan 10’a çıkarıldığını bunun da gelen yolcu sayısında bir nebze olsun artış yaşanmasına vesile olacağını vurguladı.

Kapalı turizmin başladığı 4 haftalık süre zarfında 3132 kişi içerisinden toplam 10 pozitif vakaya rastlandığını, bu oranın ise binde 3 gibi düşük bir oran olduğunu dile getiren Ataoğlu, pozitif çıkan bazı yolcuların ülkemizde tedavi edildiğini, bazı yolcuların ise ambulans uçakla geri döndüğünü ifade etti.

Bu dönemde yaklaşık 2500 personelin kapalı turizm hizmeti veren otellerde çalıştığını vurgulayan Ataoğlu, yaklaşık 8 bin ailenin evine ekmek parası götürdüğünü, devlet maliyesine katkı sağlandığını, SSK ve İhtiyat Sandığı gibi yatırımların yapılmasına da vesile olduğunu söyledi.

Otellerden alınan bilgiye göre, 4 haftalık süre zarfında 5 otelin ekonomiye olan katkısının yaklaşık 19 milyon TL olduğunu söyleyen Ataoğlu, hem yerli üreticinin, hem de ithalatçının desteklendiğini, bunun da ülke ekonomisine ve ülke esnafına büyük katkı sağladığını belirtti.

Ülke turizminin dibe vurması nedeni ile ülke ekonomisinde daralma yaşandığını anlatan Ataoğlu, ülkenin lokomotif sektörü olan turizmin ayağa kalkması ve ekonominin yeniden canlanması için bakanlık olarak yeni çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Schengen’i fiilen askıya aldılar05 Mart 2021 Cuma 09:50
  • Net Holding Grup CFO'su: Ocak - Şubat aylarının zaten turizm anlamında düşük...05 Ocak 2021 Salı 16:53
  • KKTC'de Covid vakaları artıyor ama Turizimciler kontrollü turizme izin istedi!16 Aralık 2020 Çarşamba 16:29
  • Covid-19 nedeniyle turizm sektörünün kaybı 1,2 trilyon dolara ulaşabilir27 Eylül 2020 Pazar 14:26
  • Limak Turizm Grup Başkanı:Larnaka’ya 45 uçak iniyor ve GKRY ile kapılar açıkken alınan karar ironi10 Eylül 2020 Perşembe 17:32
  • Otel ve Turizm acentelerine 20 milyon TL’lik destek verilecek02 Eylül 2020 Çarşamba 20:03
  • Üstel: Anex’in KKTC’ye gelmesini sağlamak önemli bir görevdir17 Haziran 2020 Çarşamba 16:44
  • Üstel: “Turizmin desteklediği tüm kesimler sıkıntı içerisinde”01 Haziran 2020 Pazartesi 14:41
  • Hollanda Başbakanı Rutte: Mümkünse yaz tatilinizi erteleyin27 Mayıs 2020 Çarşamba 21:02
  • İspanya hükümeti turizmin yeni kriterleri için AB'den ortak kurallar istiyor26 Mayıs 2020 Salı 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti