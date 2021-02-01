Kara Altın ‘’HARNUP’’

Bu hafta Dipkarpaz Tv’de konuğum; Boğaz Harnup Fabrikası Müdürü Yalçın Kömürcügil ile bölgemiz tarımsal faaliyetleri ve hayvancılığı konuştuk.

Yalçın bey, uzun zamandır Kooperatifin sorumlusu olarak bölgede, özellikle harnup ve yem ticareti adına güzel işlere imza atıyor.

Bilmediğim çok güzel bilgiler edindim programda. İzlemeyenlere, facebook sayfamdan izlemesini tavsiye ederim.

Tabiî ki her işte olduğu gibi, Harnup işinde de bin bir çeşit sorunlar var.,

En bariz olanları da, ağaçların Tarım planı olmamasından dolayı azalması ve fare istilasına uğraması.

Programa gelmeden, harnupçuluk üzerine birkaç makale okudum.

İspanya, İtalya gibi ülkelerin ekonomik olarak harnup tan üst düzeyde faydalandıklarını, ağaçlarda azalma yaşanması ile acil önlemler aldıklarını görüyoruz.

Bunun en büyük sebebi, harnup çekirdeğinin çok değerli olması. Zaten asıl para kazandıran da, harnup çekirdeği.

Çekirdeğin; kozmetik, kibrit, mobilya yapımında, patlayıcı madde, seramik sanayi gibi çok farklı kullanım alanları var.

Bunun yanında harnuptan pekmez, kahve, salep yerine dondurma da kullanıldığı görülmektedir.

Hem bir besin kaynağı, hem de önemli bir ham madde.

Türkiye 2018 yılında, Akdeniz kıyısında yetişen harnup için, ‘’Keçi boynuzu envanteri’’ çıkarmış.

Her bölge ve ağaç tek tek incelenerek, azalan bölgelere takviyeler yapılmış.

Peki biz? Sadece hasat zamanı verim alıp, ağaçları kaderine terk ediyoruz.

Ağaçlarımızdan fare ile mücadeleyi kazanan ayakta kalıyor, diğerleri çürüyüp yok oluyor.

Şöyle bir de önemli bilgi veriyor Yalçın bey, bizim harnuplar aşılı olduğu için genelde ballı. Bunu başka bir yerde bulmak çok zor.

Mesela Tatlısu’da 1976 yılında 3.000 ton çıkan harnup, şimdilerde 200-300 ton. Bölgesel olarak da en fazla verim Dipkarpaz’dan. Bu sene için ortalama 360 ton.

Eskiden Arap ülkeleri, İngiltere gibi pazarlara açılan harnup, şimdilerde sadece Türkiye pazarına gidiyor.

Bu arada uygulanan yanlış devlet politikaları da darbe üstüne darbe vuruyor kooperatif çalışmalarına.

Düşünün ki, harnup fiyatları belirlenirken Yalçın bey 97 yılından bugüne kadar tek bir kere bile masaya çağrılmamış. Çünkü hepsi çok bilmiş ya!

Adadan sadece paketli çıkması yasal olan harnuplar, her hasat dönemi Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı şirketlere özel izin verilerek, denetimsiz çıkıyor.

Her işte olduğu gibi bu işte de, bilirkişiler dışarıda bırakılarak yandaşları zengin etme politikası var.

Nerden tutsan, elinde kalır.

Ben harnup için geleceğin, ‘’Kara Altın’ı’’ diyorum. Umarım değeri bilinir ve halk da bu anlamda teşvik edilir.

Her haliyle, ülke şartlarımıza en uygun tarımsal yatırım.

Üreten YOK OLMAZ! Değerlerimize sahip çıkmak ümidi ile…

Güneşin doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.