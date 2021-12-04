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Kara Boyunlu Tüküren Kobra Tuvalet İhtiyacını Gideren Kadını Soktu

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Kara Boyunlu Tüküren Kobra Tuvalet İhtiyacını Gideren Kadını Soktu
Kara Boyunlu Tüküren Kobra Tuvalet İhtiyacını Gideren Kadını Soktu

Nijerya Hava Kuvvetleri İstihbarat Teşkilatı üyesi olan Ogah Bercy, evindeki tuvalette kara boyunlu tüküren kobranın sokması nedeniyle hayatını kaybetti.

Nijerya'da korkunç bir olay meydana geldi. Nijerya Hava Kuvvetleri için çalışan ve Lance Onbaşı Ogah Bercy olarak tanımlanan kadın, evinde yılan ısırması sonucu hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARINI KOMŞULARA BIRAKTI

Oturmadan önce klozeti kontrol etmeden oturan kadının ısırılmadan sonra çocuklarını komşusuna bıraktığı kaydedildi. Ancak kadının hastanedeki yapılacak olan tedavilerin gecikmesi sonucu öldüğü öne sürüldü.

 

Tuvalete oturduğu sırada dünyanın en ölümcül yılanı tarafından sokulan kadın öldü

"AŞI HEMEN YAPILMADI"

Mağdurun kız kardeşi, "Aşının hemen yapılmaması dışında, verilen ilaçların da güncelliğini yitirdiğini öğrendim. Eşi başka bir hastaneye sevk edilmesini istedi ancak hastane buna izin vermedi'' şeklinde konuştu.

KARA BOYUNLU TÜKÜREN KOBRA

Olay sonrası dev sürüngenin tuvaletten çıkartıldığı anlar kaydedilirken kadının siyah boyunlu tüküren bir kobra tarafından ısırıldığı belirtiliyor. Bu türün Nijerya'daki en ölümcül türlerden biri olduğu uzunluğunun ise 2 metreyi bulduğu kaydedildi.

Tuvalete oturduğu sırada dünyanın en ölümcül yılanı tarafından sokulan kadın öldü
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