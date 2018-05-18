  • BIST 102.157
  • Altın 186,096
  • Dolar 4,4893
  • Euro 5,2762
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”

» »
CTP Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile ekibi Girne bölgesinde bulunan okulları ziyaret etti.
Karaman: “Sorunları çözmeye, birlikte yönetmeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne Anafartalar Lisesi ile 19 Mayıs Türk Maarif Koleji yönetimi ve öğretmenleriyle bir araya gelen Karaman, eğitimcilerin gözünden Girne’nin sorunlarını dinledi, görüş alış verişinde bulunarak sorunların çözümlerine ilişkin projelerini anlattı. 
Okul ziyaretlerinde sadece eğitim sorunlarının dile getirildiğini ifade eden Karaman, eğitimcilerin bakış açısıyla kente

bakmak gerektiğinin altını çizdi. Karaman, trafik, betonlaşma ve diğer sıkıntılar sebebiyle Girne’de ciddi bir sıkışıklık yaşandığını, bunları aşabilmek için bir buçuk yıldır hazırlıklar yaptıklarını ifade etti.  

TEMPLOS’TAN ST. HİLARİON’A YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, “trafik, kanalizasyon ve yağmur suyu taşkınlarının önlenebilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttük. Daha önce Viyana Belediyesi’nde kentsel dönüşüm üzerine belli çalışmalar yapan deneyimli bir uzmanla çalıştık. Sorunları çözmeye, halkla birlikte yürümeye, bütçeyi şeffaflaştırmaya talibiz” dedi.
Girne’de en çok ihtiyaç duyulan şeyin ekolojik projeler olduğunu söyleyen Karaman, Girne’nin betonlaşmış halinden insanları kurtarabilecek projelerinden birini de şöyle açıkladı:  

“Kente nefes borusu oluşturabilecek adımlardan biri, Templos’tan St. Hilarion’a kadar bir yürüyüş ve bisiklet yolunun planı yapıldı. Burada belli alanlarda doğa ile iç içe yoga yapabilecek, kitap okunabilecek doğayla uyumu güzel tasarımlar hazırlıyoruz. Birkaç güne bunların çizimlerini de paylaşacağız.”

Seçilmesi durumunda eğitimle ilgili yapılacak konularda eğitimcilerin, kentle ilgili konularda sivil toplumun da dâhil edilerek çalışılacağını, bütçenin her aşamasının halka paylaşılacağını bildiren Karaman, emlak vergilerinin yüzde 15’nin eğitime yatırılması gerektiğini ancak hali hazırda bundan emin olmadıklarını söyledi. Karaman, Belediye Meclis üyelerinin toplantılarının halka açık olduğu halde, bu toplantıların ne zaman nerede olduğunun duyurulmasının çeşitli kuşkular yarattığını ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Civisilli, İskele köylerinde üretimle uğraşan kesimleri ziyaret etti17 Mayıs 2018 Perşembe 16:25
  • Serdar Denktaş'tan yerel seçim açıklaması... 4'lü ittifak var mı?17 Mayıs 2018 Perşembe 16:19
  • Güzelyurt'a can gelecek: "Çağdaş, şeffaf, adil hizmet için adayım"17 Mayıs 2018 Perşembe 15:22
  • İskele’de Fikret Hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”17 Mayıs 2018 Perşembe 15:09
  • Gencay Eroğlu'na büyük ilgi17 Mayıs 2018 Perşembe 15:07
  • Değirmenlik'te sürpriz aday...17 Mayıs 2018 Perşembe 14:08
  • Birol Karaman: “Yol haritamız hazır, Girneli mutlu olacak!”16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:48
  • Timuçin Pirgalıoğlu: “Lefke'ye gerçek hizmet geliyor”16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:29
  • Karavezirler okulları ziyaret etti16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:37
  • Akyön: “Daha çağdaş ve yaşanabilir bir Gönyeli yaratmak için aday oldum”16 Mayıs 2018 Çarşamba 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti