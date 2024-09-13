Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali başladı

Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 12 Eylül Perşembe günü, Plaj Futbolu ile başladı

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 12 Eylül Perşembe günü, Plaj Futbolu ile başladı. Saat 17:00’de başlayan plaj futbolu turnuvasında 3 kadın futbol takımı ve 4 erkek futbol takımının katılımı ile 7 müsabaka gerçekleşti.

4 gün boyunca devam edecek olan festival kapsamında birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ dahilinde bugün saat 17:00’de plaj futbolu ve 18:00’de ise Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası gerçekleşiyor.

FESTİVALDE NELER VAR?

14 Eylül

14.Eyl 06:00 - 11:00 Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası

14.Eyl 10:00 Plaj Voleybolu

14.Eyl 17:00 Paddle Board Yarışı

14.Eyl 18:00 Deniz Yıldızı Tavla Turnuva

14.Eyl 18:00 Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitim

14.Eyl 20:00 Niyal Öztürk Band

15 Eylül

15.Eyl 06:00-11:00 Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması

15.Eyl 10:00 Optimist ve Leser 2. Ayak Yelken Yarışları

15.Eyl 11:00 Plaj Voleybolu

15.Eyl 17:00 Yakan Top Yarışması

15.Eyl 18:00 Sandalye Oyunu

15.Eyl 19:00 Limbo Dans Yarışması

15.Eyl 20:00 Retro Çalgıcılar