Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali başladı

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 12 Eylül Perşembe günü, Plaj Futbolu ile başladı. Saat 17:00’de başlayan plaj futbolu turnuvasında 3 kadın futbol takımı ve 4 erkek futbol takımının katılımı ile 7 müsabaka gerçekleşti.
4 gün boyunca devam edecek olan festival kapsamında birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ dahilinde bugün saat 17:00’de plaj futbolu ve 18:00’de ise Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası gerçekleşiyor.
FESTİVALDE NELER VAR?
14 Eylül
14.Eyl 06:00 - 11:00 Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası
14.Eyl 10:00 Plaj Voleybolu
14.Eyl 17:00 Paddle Board Yarışı
14.Eyl 18:00 Deniz Yıldızı Tavla Turnuva
14.Eyl 18:00 Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitim
14.Eyl 20:00 Niyal Öztürk Band
15 Eylül
15.Eyl 06:00-11:00 Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması
15.Eyl 10:00 Optimist ve Leser 2. Ayak Yelken Yarışları
15.Eyl 11:00 Plaj Voleybolu
15.Eyl 17:00 Yakan Top Yarışması
15.Eyl 18:00 Sandalye Oyunu
15.Eyl 19:00 Limbo Dans Yarışması
15.Eyl 20:00 Retro Çalgıcılar
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