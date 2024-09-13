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Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali başladı

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Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 12 Eylül Perşembe günü, Plaj Futbolu ile başladı
Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali başladı

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ 12 Eylül Perşembe günü, Plaj Futbolu ile başladı. Saat 17:00’de başlayan plaj futbolu turnuvasında 3 kadın futbol takımı ve 4 erkek futbol takımının katılımı ile 7 müsabaka gerçekleşti.

4 gün boyunca devam edecek olan festival kapsamında birbirinden özel etkinliklerin yer alacağı ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ dahilinde bugün saat 17:00’de plaj futbolu ve 18:00’de ise Deniz Yıldızı Tavla Turnuvası gerçekleşiyor.

FESTİVALDE NELER VAR?

14 Eylül

14.Eyl    06:00 - 11:00      Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası           

14.Eyl    10:00                     Plaj Voleybolu 

14.Eyl    17:00                     Paddle Board Yarışı        

14.Eyl    18:00                     Deniz Yıldızı Tavla Turnuva         

14.Eyl    18:00                     Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitim    

14.Eyl    20:00                     Niyal Öztürk Band          

15 Eylül

15.Eyl    06:00-11:00         Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması

15.Eyl    10:00                     Optimist ve Leser 2. Ayak Yelken Yarışları            

15.Eyl    11:00                     Plaj Voleybolu 

15.Eyl    17:00                     Yakan Top Yarışması      

15.Eyl    18:00                     Sandalye Oyunu             

15.Eyl    19:00                     Limbo Dans Yarışması   

15.Eyl    20:00                     Retro Çalgıcılar 

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