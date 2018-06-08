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Katip Demir: “Kazanırsam, bu son dönemim olacak”

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Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Perşembe  günkü ilk konuğu Yeniboğaziçi Belediye Başkanı ve adayı Katip Demir oldu
Katip Demir: “Kazanırsam, bu son dönemim olacak”

Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Demir, projeleri hakkında bilgiler verdi…Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine kendini tanıtarak başlayan Başkan Demir daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Yeniboğaziçi için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Anket işi algı operasyonudur.”

“Güneşin altında çalışan, halkla iç içe olan biriyim.”

“Kazanırsam, bu son dönemim olacak.”

“Lunapark tasarladık.”

“15 yeni dükkan yapıyoruz.”

“Yavaş mutfak projemiz var.”

“Köy pazarı adı altında 27 tane ahşaptan dükkan yaptık.”

“Şehitlik anıtının %70’i bitmiş durumda.”

“25 km’lik su hattı yaptık.”

“4 yılda her tarafa yetişmek mümkün değil.”

“Bölge çok geniş. Her alana yetişme lüksümüz yok.”

“Bu ülkede herşeyi özelleştirmek zorundayız.”

“En büyük sorun asbest borulardır.”

“Küçük bir ülkede herkes siyasiler işin içine dalıyor, bu çok yanlış.”

“Yap işlet devret modelini destekliyorum.”

“Herkes belediyenin koyduğu kurallara uymak zorundadır.”

Detay TV Seçim Özel’in 19. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Yeniboğaziçi Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.

 

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