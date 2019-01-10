Kedi, 17. yüzyıldan kalma nadide bir tabloya zarar verdi

İngiliz güzel sanatlar uzmanı Bendor Grosvernor’ın kedisi Padme’nin, 2015’ten beri restore etmek için uğraştığı 17. yüzyıldan kalma, ressam John Michael Wright imzalı tablonun üzerinde delik açtığı belirtildi.

The Telegraph'ın aktardığına göre, İngiliz güzel sanatlar uzmanı Bendor Grosvenor'ın kedisi Padme, 17. yüzyıl İngiliz ressamı John Michael Wright'ın son derece nadide bir eserine zarar verdi.

Olay, Grosvenor'ın resmi restore ettiği sırada yaşandı. Kedi aniden resmin üzerine atlayarak, tırnaklarıyla tuvalin üzerinde bir delik açtı.

Grosvernor, tabloyu 2015 yılında 5.250 Sterlin'e (36.450 TL) satın aldığını belirtti.

Öte yandan eser tamamen zarar görmedi, ancak eski haline dönmesi için neredeyse tablonun esas fiyatı kadar harcama yapılması gerekiyor.

London's Tate sanat müzesi, John Michael Wright'ın Barok tarzı portrelerine yüksek değer biçiyor ve onu dönemin öncü yerel İngiliz ressamlarından biri olarak kabul ediyor.