KEMPO Renkli Kuşak Sınavı Yapılıyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yıllık faaliyet programı başlarken, takvimde yer alan renkli kuşak sınavı yapılıyor.

27 Şubat Pazar günü İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda renkli kuşak sınavı yapılıyor.

Renkli kuşak sınavında komite nezaretinde Kempo Savuma sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde yapılacak.

Pandemiden dolayı yapılamayan kuşak sınavı ikincisi Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından yapılıyor.



Kuşak Sınavı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek renkli kuşak sınavında komite başkanı Umar Abdülaziz, yardımcıları Ekim özgüvenli ve Muhsin Özkur nezaretinde Kempo Savuma sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde sarı, turuncu, mor, mavi, kahverengi ve kahverengi koyu 1.2.3. renkli kuşak sınavı yapılacak.



Yapılacak olan renkli kuşak sınavında başarılı olan sporcular arasından seçilecek olan milli takım aday kadrosu 26-27 Mart 2022 tarihinde düzenelenecek Türkiye şampiyonası

hazırlıklarına başlayacak.



Farklı Şampiyonalarda Yer Alınacak

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, teknik komite başkanı

ve ekibi ile yapmış oldukları toplantı sonrasında, Türkiye KEMPO şampiyonasından sonra dereceye girecek olan sporcular arasından 09-15 Mayıs 2022 tarihinde Tunus’ta yapılacak olan 18.İKF KEMPO Dünya şampiyonasına milli takım seçmesi yapılarak, seçmelerde başarılı olan sporcular Tunus’da bayrağımızı dalgalandıracaklar.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federesyonu 2022 faaliyet programında yer alan IBJJ Jiujitsu Avrupa şampiyonası 06-08 Mayıs 2022 tarihinde Moldova da yapılacak ve şampiyonada dereceye giren sporcular Avrupa Federesyonu tarafından Dünya şampiyonasına katılmayı hak ettikleri takdirde uçak bileti ve konakla ücreti Avrupa Federasyonu tarafından karşılanacak.

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, 2022 yılına hızlı başladıklarını dile getirerek, yoğun geçecek olan faaliyetlerin yapılması noktasında gereken çalışmaların yapıldığını belirterek, yakın bir tarihte de Federesyon genel kurulu’nu yapacaklarını aktardı.