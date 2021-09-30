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"Kendilerini ABD'nin kraliyet ailesi olarak gören" Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın, II. Elizabeth'le görüşmeye çalıştığı iddia edildi

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Trump yönetiminden kıdemli bir ismin yazdığı yeni bir kitap, Jared Kushner ve Ivanka Trump'ın zihniyetine yeni ve tatsız bir ışık tutuyor. Yazar, ikilinin kendilerini kraliyet ailesine benzer bir konumda gördüğünü öne sürüyor.
"Kendilerini ABD'nin kraliyet ailesi olarak gören" Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın, II. Elizabeth'le görüşmeye çalıştığı iddia edildi

Trump yönetiminden kıdemli bir ismin yazdığı yeni bir kitap, Jared Kushner ve Ivanka Trump'ın zihniyetine yeni ve tatsız bir ışık tutuyor. Yazar, ikilinin kendilerini kraliyet ailesine benzer bir konumda gördüğünü öne sürüyor.

Trump dönemi anılarını yazdığı "I'll Take Your Questions Now" (Sorularınızı Şimdi Alacağım) isimli kitabı yakında yayımlanacak olan eski basın sözcüsü Stephanie Grisham'a göre, ikili kendi önemlerinden o kadar emindi ki Birleşik Krallık (BK) Kraliçesi II. Elizabeth'le yapılan bir toplantıya girmeye çalışmışlardı.

Yazar, Washington Post'un elde ettiği kitapta Donald Trump'ın BK'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında ikilinin ABD Başkanı ve first lady'nin Kraliçe'yle gerçekleştireceği bir görüşmeye girmeye çalıştığını anlatıyor (bu hamle bir protokol ihlali teşkil ediyor).

Grisham söz konusu deneyimi için "Sonunda neler döndüğünü anladım" diyor.

Jared ve Ivanka, kendilerini ABD'nin kraliyet ailesi sanıyordu.

Grisham'a göre, helikopterde ikiliye yer kalmayınca bir utanç yaşanması önlendi.

Trump kendi adına Kraliçe'yle olan ilişkisini "harika" olarak nitelendirmiş ve Fox News'e "Sanırım onu gerçekten tanıdığımı söyleyebilirim çünkü onunla birçok kez oturdum ve bu duyguyu anlarsınız, otomatik bir kimyamız vardı" demişti.

Kraliçenin daha iyi, daha hareketli bir zaman geçirdiğini hiç görmediklerini söyleyenler oldu.

Trump ailesinden duydukları hayal kırıklığını artık dile getirmeye başlayan eski çalışanların yazdığı birçok kitaptan biri olan söz konusu kitap, toplantılarda "babasından" yardım istemekle kötü nam salmış ve hem Beyaz Saray çalışanları hem de bizatihi first lady tarafından "prenses" diye nitelenen Ivanka Trump'a karşı özellikle sert görünüyor.

Öte yandan kitapta Kushner'ın da yönetimin sonuna doğru Trump'ın "gerçek özel kalemi" haline geldiği de ifade ediliyor. Grisham'ın iddiasına göre Kushner, yeterli bilgi veya deneyime sahip olmadığında bile diğer çalışanların görevlerini üstlenme ve batırdıktan sonra ortalığın temizlenmesini işin ilk başta verildiği kişiye bırakma alışkanlığı sebebiyle "Zayıf Azrail" olarak biliniyordu.

Grisham, Trump yönetiminin medya ilişkilerinin yeni bir düşüşte olduğu dönemde basın sözcülüğü yapmıştı. Görev süresi boyunca Beyaz Saray'ın günlük basın brifinglerini tamamen kaldırmış ve tek bir günlük brifinge bile başkanlık etmemişti. Bunun yerine televizyon röportajları vermeyi tercih etmişti.

Görevde bir yıldan az bir süre kaldıktan sonra Melania Trump'ın basın sözcüsü olmuştu. Beyaz Saray'daki görevineyse, Trump yönetiminin korkunç ve zaman zaman tehlikeli dezenformasyonunu yaymakla geçen son aşaması öncesi brifing odasında "size hiç yalan söylemeyeceğim" demesiyle kötü şöhret kazanan Kayleigh McEnany getirilmişti.

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