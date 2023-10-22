  • BIST 7510.68
  • Altın 1780.876
  • Dolar 27.9393
  • Euro 29.643
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHristodulidis, Netanyahu ve Herzog ile görüştü

Kenya'da 'hukuk eğitimi almamasına rağmen 26 davasının tamamını kazanan' 'sahte' avukat tutuklandı

» »
Brian Mwenda olarak çalışan adam avukat Brian Mwenda Ntwiga'nın 'kimliğini çaldı'Olay Kenya'da infial yarattı ve şimdi adam tutuklandı
Kenya'da 'hukuk eğitimi almamasına rağmen 26 davasının tamamını kazanan' 'sahte' avukat tutuklandı

Hiçbir hukuk eğitimi almamasına rağmen 26 davanın tamamını kazandığı bildirilen 'sahte' bir avukat Kenya'da tutuklandı.

BBC'nin haberine göre, Brian Mwenda adıyla avukatlık yapan kişi, Brian Mwenda Ntwiga adlı gerçek bir avukatın kimliğini çalan bir 'taklitçi' olmakla suçlanıyor.

Yerel medyaya göre 'sahte avukat', herhangi bir hukuk eğitimi almamasına rağmen Kenya'daki çeşitli mahkemelerde açtığı 26 davanın tamamını kazandı.

Ancak, davasının kamuoyunda infial yaratması ve şubeye çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Kenya Hukuk Derneği (LSK) Nairobi Şubesi Hızlı Eylem Ekibi tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, derneğin portalına erişmiş ve kendi resmini yüklemeden ve hukuk eğitimi aldığını iddia etmeden önce aynı adı paylaşan bir adamın hesap bilgileriyle oynamıştır.

'Gerçek' Brian Mwenda Ntwiga, hesabına erişemedikten ve bazı ayrıntıların değiştirildiğini fark ettikten sonra LSK ile temasa geçti.

LSK tarafından yapılan açıklamada, "Brian Mwenda Ntwiga, Ağustos 2022'nin 5. gününde Baroya kabul edilmiş ve doğru e-posta adresi alınarak Avukatlar portalında kendisi için bir Hesap açılmıştır" denildi.

'Avukat Brian Mwenda Ntwiga'ya ulaştık ve kendisi, mesleğe kabulünden bu yana avukatlık sertifikası için başvuruda bulunmadığını, bunun nedeninin de Başsavcılıkta çalışıyor olması ve avukatlık sertifikasına ihtiyaç duymaması olduğunu teyit etti.

"Ancak Eylül 2023'te Uygulama Sertifikası için başvurmak amacıyla sisteme giriş yapmaya ve profilini etkinleştirmeye çalıştığında LSK Portalına erişemediğini fark etti.

LSK'nın Nairobi Şubesi de eski adı Twitter olan X'te şunları yazdı 'Şube, derneğin tüm üyelerine ve kamuoyuna BRIAN MWENDA NJAGI'nin Kenya Yüksek Mahkemesi Avukatı olmadığını, Dernek kayıtlarına göre Şube üyesi de olmadığını bildirmek ister.

Olay özellikle hukukçular arasında infiale yol açarken, diğerleri 'sahte avukatı' etkileyici buldu.

Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) BBC'ye yaptığı açıklamada, onun 'geleneksel niteliklere sahip olmadan' bunu başaran 'parlak bir genç beyin' olduğunu söyledi.

Adamın destekçilerinden bir diğeri de Nairobi'nin tartışmalı eski valisi Mike Sonko, X'te adamla birlikte bir video yayınladı.

av-002.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunus'ta yargı, eski Başbakan dahil 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı13 Eylül 2023 Çarşamba 08:59
  • Fas, depremin ardından 4 ülkeden gelen yardım teklifini kabul ettiğini açıkladı11 Eylül 2023 Pazartesi 12:59
  • Gabon’da seçim sonrası darbe duyurusu30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52
  • Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi25 Ağustos 2023 Cuma 08:59
  • BRICS'ten Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Arjantin ve Etiyopya'ya üyelik daveti24 Ağustos 2023 Perşembe 14:17
  • Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı22 Ağustos 2023 Salı 15:49
  • Libya Merkez Bankası yaklaşık 10 yıllık aradan sonra birleşme kararı aldı21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:59
  • Gelişmekte olan ekonomiler Amerikan dolarına alternatif arıyor, peki bu mümkün mü?21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:54
  • Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00
  • Nijer’de bir grup asker, yönetime el koyduğunu duyurdu27 Temmuz 2023 Perşembe 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti