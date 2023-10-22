Kenya'da 'hukuk eğitimi almamasına rağmen 26 davasının tamamını kazanan' 'sahte' avukat tutuklandı

Hiçbir hukuk eğitimi almamasına rağmen 26 davanın tamamını kazandığı bildirilen 'sahte' bir avukat Kenya'da tutuklandı.



BBC'nin haberine göre, Brian Mwenda adıyla avukatlık yapan kişi, Brian Mwenda Ntwiga adlı gerçek bir avukatın kimliğini çalan bir 'taklitçi' olmakla suçlanıyor.



Yerel medyaya göre 'sahte avukat', herhangi bir hukuk eğitimi almamasına rağmen Kenya'daki çeşitli mahkemelerde açtığı 26 davanın tamamını kazandı.

Ancak, davasının kamuoyunda infial yaratması ve şubeye çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Kenya Hukuk Derneği (LSK) Nairobi Şubesi Hızlı Eylem Ekibi tarafından tutuklandı.



İddiaya göre, derneğin portalına erişmiş ve kendi resmini yüklemeden ve hukuk eğitimi aldığını iddia etmeden önce aynı adı paylaşan bir adamın hesap bilgileriyle oynamıştır.

'Gerçek' Brian Mwenda Ntwiga, hesabına erişemedikten ve bazı ayrıntıların değiştirildiğini fark ettikten sonra LSK ile temasa geçti.



LSK tarafından yapılan açıklamada, "Brian Mwenda Ntwiga, Ağustos 2022'nin 5. gününde Baroya kabul edilmiş ve doğru e-posta adresi alınarak Avukatlar portalında kendisi için bir Hesap açılmıştır" denildi.

'Avukat Brian Mwenda Ntwiga'ya ulaştık ve kendisi, mesleğe kabulünden bu yana avukatlık sertifikası için başvuruda bulunmadığını, bunun nedeninin de Başsavcılıkta çalışıyor olması ve avukatlık sertifikasına ihtiyaç duymaması olduğunu teyit etti.



"Ancak Eylül 2023'te Uygulama Sertifikası için başvurmak amacıyla sisteme giriş yapmaya ve profilini etkinleştirmeye çalıştığında LSK Portalına erişemediğini fark etti.



LSK'nın Nairobi Şubesi de eski adı Twitter olan X'te şunları yazdı 'Şube, derneğin tüm üyelerine ve kamuoyuna BRIAN MWENDA NJAGI'nin Kenya Yüksek Mahkemesi Avukatı olmadığını, Dernek kayıtlarına göre Şube üyesi de olmadığını bildirmek ister.

Olay özellikle hukukçular arasında infiale yol açarken, diğerleri 'sahte avukatı' etkileyici buldu.



Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) BBC'ye yaptığı açıklamada, onun 'geleneksel niteliklere sahip olmadan' bunu başaran 'parlak bir genç beyin' olduğunu söyledi.



Adamın destekçilerinden bir diğeri de Nairobi'nin tartışmalı eski valisi Mike Sonko, X'te adamla birlikte bir video yayınladı.