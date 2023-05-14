  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Kenya'da 'İsa'ya kavuşmak' için ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 201'e yükseldi

» »
Kenya'da 'İsa'ya kavuşmak' için ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 201'e yükseldi
Kenya'da 'İsa'ya kavuşmak' için ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısı 201'e yükseldi

Kenya'da müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.

Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 201'e yükseldiğini açıkladı.

Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği bilgisini paylaştı.

Tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 610 kişinin kayıp olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.

Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.

Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu. (AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 528’e yükseldi30 Nisan 2023 Pazar 14:19
  • Sudan’daki çatışmalarda 411 sivil hayatını kaybetti29 Nisan 2023 Cumartesi 17:25
  • Blinken, Guterres’le Sudan ve küresel konuları görüştü28 Nisan 2023 Cuma 13:30
  • Blinken, Guterres’le Sudan ve küresel konuları görüştü28 Nisan 2023 Cuma 13:30
  • ‘Hz. İsa’ya kavuşmak için’ aç kalıp ölenlerin sayısı yükseldi25 Nisan 2023 Salı 21:17
  • Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti25 Nisan 2023 Salı 11:23
  • Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı24 Nisan 2023 Pazartesi 15:50
  • Sudan’dan kaçış başladı: ABD’den sonra ülkeler harekete geçti23 Nisan 2023 Pazar 23:17
  • Sudan’da şiddet devam ediyor: ABD ordusundan tahliye operasyonu23 Nisan 2023 Pazar 10:23
  • Sudan ordusu başkentin "isyancılardan" temizlenmesi aşamasına geçildiğini duyurdu22 Nisan 2023 Cumartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti