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Kıbrıslı Maronit ve Türk köyü olan Gürpınar'da camii'nin temeli atıldı

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Kıbrıslı Maronit ve Türk köyü olan Gürpınar'da camii'nin temeli atıldı
Askeri bölge içerisinde yer alan Gürpınar köyünde 1953 depreminde tavanı çökmesinin ardından yıkılan camii ve Süleyman Ağa’nın yaptırdığı Osmanlı Çeşmesi yeniden inşa ediliyor.

Adada 1963 öncesi Maronit ile Kıbrıslı Türklerden oluşan tek karma köy olan Gürpınar’da Kıbrıs mimarisinde inşa edilecek olan Gürpınar Camii’nin temel atma töreni bugün yapıldı.

Camii ve çeşme, TC katkılarıyla ve Vakıflar İdaresi yönetiminde inşa edilecek.

Gürpınar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Hoca törende yaptığı konuşmada, Gürpınar’ın 1974 öncesi Maronitlerin yerleştiği dört köyden biri, Maronit ile Kıbrıslı Türklerden oluşan tek karma köy olduğunu söyledi.

Gürpınar Camii’nin yeniden inşa edileceği parselde 1950’lere kadar caminin yanında bir öğretmen evi ve tek odalı bir de okul bulunduğunu anlatan Hoca, caminin 1953 Baf depreminde çatısının çöktüğünü, daha sonra binanın tehlike arz ettiği için yıkıldığını, 1954’te Vakıflar’a caminin yeniden inşası için köylüler tarafından dilekçe gönderildiğini ancak yazışmaların 1955’te kesildiğini anlattı.

Hoca, İstanbul sarayında çalışan Süleyman Ağa tarafından köyde yaptırılan Osmanlı çeşmesinin de yeniden yapılacağını kaydetti.

Tören, şehitler adına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunması, Mehmet Hoca’nın konuşması, Vakıflar İdaresi’nden Kerime Darbaz’ın teknik bilgileri sunmasının ardından, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Selami Açan tarafından dua okundu, kurban kesildi ve sembolik temel atma yer aldı.

Köyde Maronitler tarafından kullanılan Aziz Marina Kilisesi’nde de  iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışmalarıyla bakım/onarım çalışmaları yürütülüyor.

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