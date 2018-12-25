Kim seks yaparken daha dayanıklı iddiasına girdiler: Kadın kazandı, adam öldü!

Nijerya'da bir çift ''kim seks yaparken daha dayanıklı'' iddiasına girdiler, Kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği iddianın sonu ölümle bitti.

Nijerya'da Davy ve Loveth çifti, cinsel ilişkide en dayanıklı olan tarafı belirlemek için önce tartıştı, ardından cevabı öğrenmek için bir otel odasına yerleşmeye karar verdi.

​Zayıf partnerin kim olduğunu bulmak için iddiaya giren çift, kaybeden kişinin kazanan tarafa 140 dolar vereceği konusunda anlaştı.

İddia için yarışa başlayan çift kazananı altı birleşmede belirleyemedi. Loveth ile yedinci defa cinsel birleşmeye başlayan Davy, bir süre sonra partnerinin üzerine düştü.

​Davy'nin cansız halde yattığını anlayan Loveth, otel yönetiminden yardım istedi ancak Davy yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.