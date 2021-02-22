KİMLİK MESELESİ

Taşıdığımız tüm kimlik belgelerinde memleket sonra da nitelik bilgileri yer alır.

Osmanlının adayı önce İngiliz’e kiralamasın ve sonrasında İngiliz’in adayı ilhakından sonra adaya Osmanlı döneminde gelip kalanlar. Atatürk dönemi ile birlikte kendilerine bir Kıbrıslı Türk (Turkish Cypriot)kimliğinin peşinde mücadeleye başlamıştır.

Özellikle plebisit sonrası Kıbrıslı Rum’ların ENOSİS mücadelesi ile birlikte bu mücadele daha da derinleşmiş ve Atatürk Türkiye’sinden mücadele için yardım talep edilmiştir.

Bu talepler maalesef İngiliz’in Londra konferansına kadar karşılık bulmamış, hatta Dünyaya ‘’Bizin Kıbrıs konusu diye bir konumuz yoktur’’mesajları verilmiştir.

Konferans sonrası Kıbrıs konusuna dâhil olan Türkiye önce TMT oluşunu ile birlikte sivil ve militarize idareyi ele geçirmiştir.

Bu dönemde bu güne kadar anlayamadığım bir gerekçe ile işsiz Türk gençlerinin İngiliz’in saflarında Oksilyari polis ve komando adı altında EOKA’ya karşı ön saflardaki mücadeleye müsaade edilmesidir.

Kimliğimize ‘’Kıbrıslı Türk’’kimliğine sahip olduğumuz 1960’da ne yazık ki bu mücadeleyi İngiliz safında yürüten bu vatandaşlarımız çok büyük ölçüde adayı terk ederek en büyük göç yaşanmıştır.

21 Aralık 1963-20 Temmuz 1974 arası yukarıdaki sistem yani TC’li sivil v Askeri erkanın perde gerisinde yönettiği bir modelle 1960 öncesi İngiliz ve Rum’a karşı yürütülen mücadele bu kez Rum’a karşı mücadeleye dönüşmüştür.

1974 sonrası üzgünüm ama artık yıllarca uğruna mücadele edip kazandığımız Kıbrıslı Türk kimliğimizi kaybettik.Küçük bir azınlık bu yolda mücadele ederek Kıbrıs konusunda çözümü desteklemektedir.Ne yazık ki bu yolda mücadele eden kesime sözde yıllarını bu kimlik mücadelesi için harcayan TMT’ciler olmak üzere TC’nin yönettiği siyasi partiler ve düzenden nemalananlar hain muamelesini layık görmektedirler.

Bu kesimlerin en büyük takıntılarını Türk milliyetçiliği ile vatan sevgisi arasında sıkışıp kalmalarıdır.

Düşünün Türkiye’nin birçok ili için kurulan dernekler var ama Kıbrıslı Türk Derneği kurulursa ayırımcılık olur.

Eskiden Kıbrıslıyım dediğinizde Türk veya Rum olduğunuz sorulurdu.

Şimdi Kıbrıslıyım dediğinizde YERLİSİMİSİNİZ diye soruluyor.

Nerden nereye geldik benliğimiz için mücadele edenler bu gün kişisel çıkarları için kimliğimizi yok etmekten utanç uymuyorlar.