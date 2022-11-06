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Kızıldeniz’de Fransız ve İtalyan denizciler kurtarıldı

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Yemen sahil güvenlik kuvvetlerinin, Kızıldeniz açıklarında tekneleri bozulan Fransız ve İtalyan uyruklu 6 denizciyi kurtardığı belirtildi.
Kızıldeniz’de Fransız ve İtalyan denizciler kurtarıldı

Ülkenin batı sahilinde hükümete bağlı Ortak Kuvvetler Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meha Liman İdaresinin, Fransız ve İtalyan denizcilerin bulunduğu 2 tekneden yardım çağrısı aldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Fransız ve İtalyan bandıralı 2 teknede bulunan 3 Fransız ve 3 İtalyan denizci, yakıtlarının bitmesi ve teknelerin motorlarının güçlü dalgalar nedeniyle bozulması sonucu Meha Liman İdaresine yardım çağrısı yaptı.

Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik kuvvetleri, denizcileri kurtararak Meha Limanına getirdi ve teknelerin onarımı için gerekli desteği sundu.

Açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Tuğgeneral Tarık Salih’in kurtarma operasyonunu yakından takip ettiği aktarıldı.

Fransız ve İtalyan makamlarından konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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