KKTC Merkez Bankası döviz kurları
24/02/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
|1 AMERİKAN DOLARI (USD)
|18.85480
|18.88870
|18.84160
|18.91710
|1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
|12.83730
|12.92100
|12.77830
|12.99860
|1 DANİMARKA KRONU (DKK)
|2.68220
|2.69540
|2.68040
|2.70160
|1 EURO (EUR)
|19.99770
|20.03370
|19.98370
|20.06380
|1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)
|22.66830
|22.78650
|22.65240
|22.82070
|1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)
|20.18980
|20.31950
|20.15950
|20.34990
|1 İSVEÇ KRONU (SEK)
|1.80150
|1.82010
|1.80020
|1.82430
|1 KANADA DOLARI (CAD)
|13.91580
|13.97860
|13.86430
|14.03170
|1 KUVEYT DİNARI (KWD)
|61.10540
|61.90500
|60.18890
|62.83360
|1 NORVEÇ KRONU (NOK)
|1.81920
|1.83140
|1.81790
|1.83560
|1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
|5.02570
|5.03470
|4.98800
|5.07250
|100 JAPON YENİ (JPY)
|13.94480
|14.03720
|13.89320
|14.09050
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