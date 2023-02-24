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KKTC Merkez Bankası döviz kurları

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KKTC Merkez Bankası döviz kurları
KKTC Merkez Bankası döviz kurları

KKTC Merkez Bankası döviz kurları

24/02/2023 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)18.8548018.8887018.8416018.91710
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)12.8373012.9210012.7783012.99860
1 DANİMARKA KRONU (DKK)2.682202.695402.680402.70160
EURO (EUR)19.9977020.0337019.9837020.06380
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)22.6683022.7865022.6524022.82070
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)20.1898020.3195020.1595020.34990
1 İSVEÇ KRONU (SEK)1.801501.820101.800201.82430
1 KANADA DOLARI (CAD)13.9158013.9786013.8643014.03170
1 KUVEYT DİNARI (KWD)61.1054061.9050060.1889062.83360
1 NORVEÇ KRONU (NOK)1.819201.831401.817901.83560
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)5.025705.034704.988005.07250
100 JAPON YENİ (JPY)13.9448014.0372013.8932014.09050
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