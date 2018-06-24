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SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

TÜRKİYE SEÇİM SONUÇLARI

SEÇİM 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
MUHARREM İNCE
0%
MERAL AKŞENER
0%
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
0%
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
0%
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
0%
DOĞU PERİNÇEK
0%
MECLİS SEÇİMİ
CUMHUR İTTİFAKI 0% 0%
0%
MİLLET İTTİFAKI 0% 0% 0%
0%
HDP
 
DİĞER
 
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