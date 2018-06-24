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- Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı
- Vadili'de Mehmet zengin seçimi kazandı
- Tatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkan
- Akıncılar'da Barbaros yeniden kazandı
- Gönyeli'de Benli seçimi kazandı
- Vadili'de İlker Edip seçimi kazandı
- Büyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkan
- Kanal T, Genç TV, Kıbrıs TV ve Diyalog TV'nin yayınları kapatıldı!
- İskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandı
- Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu
- Yeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandı
- Aziz Kaya ile Lefke devam dedi
- Hulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandı
- Türkiye Başkanlık Seçimi Sonuçları
- Mağusa'da İsmail Arter açık farkla önde
TÜRKİYE SEÇİM SONUÇLARI
- 19:43 - Akdoğan'da Ahmet Latif seçimi kazandı
- 19:42 - Vadili'de Mehmet zengin seçimi kazandı
- 19:37 - Tatlısu'da Hayri Orçan yeniden başkan
- 19:36 - Akıncılar'da Barbaros yeniden kazandı
- 19:34 - Gönyeli'de Benli seçimi kazandı
- 19:32 - Vadili'de İlker Edip seçimi kazandı
- 19:31 - Büyükkonuk'ta Ahmet Sennaroğlu yeniden başkan
- 19:30 - Kanal T, Genç TV, Kıbrıs TV ve Diyalog TV'nin yayınları kapatıldı!
- 19:28 - İskele'de Hasan Sadıkoğlu zafer kazandı
- 19:26 - Emrah Yeşilırmak Yenierenköy'de yeni Başkan oldu
- 19:25 - Yeniboğaziçi'nde Muztafa Zurnacılar seçimi kazandı
- 19:24 - Aziz Kaya ile Lefke devam dedi
- 19:23 - Hulusioğlu Çataköy'de seçimi kazandı
- 19:22 - Türkiye Başkanlık Seçimi Sonuçları
- 19:22 - Mağusa'da İsmail Arter açık farkla önde
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Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351