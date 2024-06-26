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KKTC’de yaşayan Alman vatandaşı, Güney’de ifadeye bekleniyor

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Rum mallarını yabancılara sattığı gerekçesiyle Metehan’da yakalanan ve serbest bırakılan Alman vatandaşının ifade vermeme talebi reddedildi. Emlakçılık yaptığı öğrenilen Alman vatandaşı, bugün saat 15:00'te Rum Polisine ifade verecek.
KKTC’de yaşayan Alman vatandaşı, Güney’de ifadeye bekleniyor

Metehan Sınır Kapısı’nda, geçtiğimiz hafta, Rum mallarını sattığı için tutuklanan, ancak daha sonra serbest bırakılan Alman vatandaşının, Güney Kıbrıs’ta yeniden ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

KKTC’de yaşamını sürdüren ve emlakçılık yaptığı belirtilen Alman vatandaşının, bugün saat 15:00’te Rum Polisine ifade vereceği belirtildi.

RUM POLİSİ İFADE VERMEME TALEBİNİ REDDETTİ…

Rum Polisi, hasta olduğu gerekçesiyle, ifade vermeme talebinde bulunan Alman vatandaşının, bu talebini reddettiği de aktarıldı.

İsmi açıklanmayan, ancak emlakçılık yaptığı öğrenilen Alman vatandaşının, yabancıları Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını almaya teşvik ettiği de iddia edildi.

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