LAÜ Akademisyenleri “Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı”na katıldılar

KKTC’deki yerel yönetimler konusu ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenleri, Selçuk Belediyesi ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından düzenlenen “Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı”nda LAÜ’yü temsil ettiler.

Konferansta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç. Dr. Bülent Evre ile Yrd. Doç. Dr. Şükrü Mert Karcı’nın birlikte hazırladığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde E-Belediyecilik” ve yine aynı fakülteden Prof. Dr. Okan Veli Şafaklı’nın “KKTC’de Belediyelerin Bütçe Performansı Üzerine Bir Çalışma” isimli makaleleri akademisyenlerin katılımı ile sunuldu. Her iki bildiri de bugün muhtemel reform söylemleri ile gündeme gelen KKTC’deki yerel yönetimleri konu alındı.

Şafaklı, konferansta sunduğu “KKTC’de Belediyelerin Bütçe Performansı Üzerine Bir Çalışma” isimli makalesi ile ilgili bilgiler vererek, çalışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde belediyelerin bütçe performansının incelendiğini, bu çerçevede belediyelerin bütçe süreçlerine ilişkin mevzuat ve mevcut uygulama ile özellikle 2015 yılına ait öngörülen ve gerçekleşen bütçe rakamlarının irdelendiğini belirtti.

“Öncelikle Belediyeler Yasasında yer almasına rağmen yetkilendirilmiş denetim kurumu olmamasından dolayı belediyeler bütçe öncesi plan ve program sunmamaktadırlar” diyen Şafaklı ayrıca, hazırlanan bütçelerin belirli esas ve ilkelere göre hazırlanmasına ve diğer kamu kurumlarının aksine uygunluğunun araştırılmasına imkan verecek yasal ve kurumsal yapı bulunmadığını ve dolayısıyla kurumsal olmayan bu yapı sonucunda öngörülen ve gerçekleşen bütçe rakamları arasında farklılıkların ortaya çıktığını dile getirdi. Şafaklı çalışmasında belediyelerin mali yapıları sürdürülebilir olmasına, bedeliyelerin özerk yapıya kavuşturulması ve devlet katkılarına ihtiyaç olmadan mali yapılarını sürdürebilmelerinin gerekliliğine değindi. Belediye gelirlerinin birçoğunun personel giderlerine harcandığını belirten Şafaklı, bu nedenle belediyelerin halkın yaşam kalitesini artıracak yatırımlara gerekli kaynağı yaratamamakta olduklarını ve belediyelerin bütçe performansını artırmak için idari, yasal, kurumsal ve denetim açısından önlem alınması gerekliliğine dikkat çekti.

Karcı ise “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde E-Belediyecilik” isimli ortak bildiride KKTC’de e–belediyecilik uygulamalarının değerlendirmesi kapsamında KKTC belediyelerinin e-belediyecilik altyapı ve faaliyetlerinin ele alındığını ifade etti. Çalışmada, KKTC’deki belediyelerin e-belediyeciliğin gereklerini ne kadar karşıladığı, metodolojik olarak meta sentez modeli çerçevesinde analiz edildiğini dile getiren Karcı, belediyelerin; websitesi mevcudiyeti, etkileşim, işlem, dönüşüm ve e-demokrasi unsurlarının ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulduğunu ve araştırmanın örnekleminin, KKTC’deki bütün belediyeleri kapsadığını ve temel veri kaynakları KKTC belediyelerinin web siteleri olduğunu söyledi. Karcı çalışmada elde edilen veriler, dünyadaki e-belediyeciliğe ilişkin çizilecek analitik model çerçevesinde her bir belediye düzeyinde ve genel düzeyde değerlendirildiğini belirtti.