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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar kimdir?

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KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar kimdir?
KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar kimdir?

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, siyasete adım attıktan sonra 2009 yılında milletvekili oldu, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık görevleri yaptı ve bugün KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanarak ülke siyasetinin zirvesine çıktı. Mayıs 2019’dan beri sürdürdüğü Başbakanlık görevindeyken Cumhurbaşkanlığı’na seçilen Tatar, 1960 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lise eğitimini İngiltere’de tamamladı. 1982 yılında Cambridge Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1982-1986 yıllarında İngiltere’de Price Waterhouse’da çalışıp gerekli sınavları geçtikten sonra “Chartered Accountant” ünvanını aldı. 1986-1991 yılları arasında İngiltere’de Polly Peck rmasında Finansman Müdürü olarak, 1991-1992 yılları arasında Ankara’da FMC-Nurol Savunma Sanayi A.Ş’de Finansman Müdürü olarak, 1992-2001 yılları arasında ise İstanbul’da Show TV’de Genel Koordinatör olarak çalışan Ersin Tatar, 1996 yılında KKTC’nin ilk özel televizyon kanalı olan “Kanal T”yi kurdu. 2003 yılında Ulusal Birlik Partisi ile siyasetle tanıştı. İstanbul’da 1997-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanlığını yürüten Ersin Tatar, 2001-2003 yılları arasında iki yıl Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanlığını yaptı.

28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. Meclis’te sekizinci dönemde Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı yaptı. 7 Ocak 2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde yeniden UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili olarak görev yaptı. Tatar, 22 Mayıs 2019’da kurulan ve Meclis’ten 1 Haziran 2019’da güvenoyu alan UBP-HP Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev yaparken UBP’nin adayı olarak katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 32.34 oy alarak ikinci turda Mustafa Akıncı ile yarıştı ve bugünkü seçimde yüzde 51.69 oy oranıyla KKTC’nin Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Mustafa Akıncı’nın ardından 5. Cumhurbaşkanı seçildi.

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