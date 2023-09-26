KKTF antrenörlük kursu başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 30 Eylül – 04 Ekim 2023 tarihleri arasında KKTF tesislerinde Antrenörlük kursu gerçekleşecek.

KKTF Antrenörlük kursuna Mustafa Ülker ile TTF Milli Takımlar antrenörü Nicolas Kelaidis de eşlik edecek. Gerçekleşecek antrenörlük kursunun önemi, kaçak antrenör kursu verilmesi ve bunun önüne geçilerek önlenmesidir. Beden eğitimi ve spor yasası 10. Maddesi uyarınca; gerçekleştirilecek eğitimler ve yapılacak organizasyonlardan tek yetkili spor federasyonlarıdır. Federasyonların izni olmadan ve bilgi verilmeden eğitim düzenlenemez.

KKTF 2023 Antrenörlük Kursu başvuruları için son kayıt tarihi 28 Eylül 2023 olup, antrenör adaylarının isim soy isim, doğum tarihi, telefon numarası ve kimlik kartı görsellerini info@kktf.org adresine göndermeleri gerekmektedir.