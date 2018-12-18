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KKTF Ciddi Home 2018-2019 tenis ligi 6. hafta maç sonuçları

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KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU tarafından organize edilen CİDDİ HOME 2018-2019 TENİS LİGİ 6. hafta karşılaşmaları 16 Aralık 2018, Pazar oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı.
KKTF Ciddi Home 2018-2019 tenis ligi 6. hafta maç sonuçları

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU tarafından organize edilen CİDDİ HOME 2018-2019 TENİS LİGİ 6. hafta karşılaşmaları 16 Aralık 2018, Pazar oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı.

Lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün (GMBTK) BYE olarak geçtiği 6. Haftada Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) – Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) karşılaşmasının kazananı 7-2’lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü oldu.

Haftanın Girne derbisine sahne olan Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında ev sahibi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) konuk ettiği Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nü (GBTK) 7-2 yenmeyi başardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi tenis kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) – Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşılaşmasını ise ev sahibi ekip 6-3’le kazandı.

Ciddi Home Tenis Ligi 7. Hafta karşılaşmaları önümüzdeki hafta (23 Aralık 2018, Pazar) oynanacak.

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