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Kofi Annan, hayatını kaybetti

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Eski BM Genel Sekreteri, ve Annan Planı'nın mimarı Kofi Annan hayatını kaybetti.
Kofi Annan, hayatını kaybetti

Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Annan Planı'nın da mimarı olan Annan, bir süredir  tedavi görüyordu. Kofi Annan yattığı hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti

1938 yılında Gana'da doğan ve 1997'den 2006'ya kadar BM'nin genel sekreterliği görevinde bulunan Annan, insan hakları ve küresel çatışmaları önleme konusundaki çabaları nedeniyle 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanan 80 yaşındaki Annan, evli ve üç çocuk babasıydı.

 

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